Pensión para personas con discapacidad representa justicia social: Yeraldine Bonilla en Sinaloa

Pensión para personas con discapacidad representa justicia social: Yeraldine Bonilla

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, encabezó la entrega de 800 nuevas Tarjetas del Bienestar para beneficiarios del Programa de Pensión para Personas con Discapacidad, donde destacó que este apoyo representa una acción de justicia social y humanismo para los sectores más vulnerables.

El evento se realizó en el Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza”, en Culiacán, con la presencia de beneficiarias y beneficiarios que forman parte de un nuevo paquete de 8 mil 607 personas que serán incorporadas este año al programa estatal.

Durante su mensaje, la mandataria señaló que el objetivo es garantizar mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad y brindarles herramientas que les permitan desarrollarse con dignidad.

Acompañada por el delegado de Programas del Bienestar en Sinaloa, Ángel Ulises Piña García, y la alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, la gobernadora recordó que Sinaloa fue el primer estado del país en universalizar este programa.

Explicó que anteriormente la pensión solo estaba dirigida a personas de entre 0 y 29 años de edad, pero que durante la administración del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se amplió el beneficio para incluir a personas de entre 30 y 64 años.

Con esta ampliación, el padrón total de beneficiarios en Sinaloa pasará de 72 mil 150 a 80 mil 757 personas con discapacidad en todo el estado.

La gobernadora destacó que esta política pública implica una inversión anual de 340 millones de pesos por parte del Gobierno estatal, como parte de los esfuerzos para apoyar a grupos vulnerables.

“Hemos realizado importantes esfuerzos para convertirnos en la primera entidad federativa donde el apoyo a las personas con discapacidad alcanzó la condición de universal”, expresó.

Yeraldine Bonilla agregó que el gobierno estatal también mantiene apoyos dirigidos a adultos mayores, estudiantes, madres solteras, campesinos y pequeños comerciantes, con el objetivo de fortalecer el bienestar social.

Por su parte, Ángel Ulises Piña García explicó que la pensión consiste en un apoyo económico bimestral de 3 mil 300 pesos, depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar y sin intermediarios.

El funcionario indicó que estos recursos ayudan a las personas beneficiarias a cubrir gastos médicos, terapias, alimentación y otras necesidades básicas.

En representación de los beneficiarios, Marcos Ley Arrellano agradeció el apoyo otorgado por las autoridades federales y estatales, y señaló que este programa contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.¿

La presidenta municipal Ana Miriam Ramos Villarreal aseguró que estas acciones representan un paso importante hacia una sociedad más incluyente, solidaria y con mayores oportunidades para quienes históricamente han enfrentado barreras para ejercer plenamente sus derechos.