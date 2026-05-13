Reconoce Libia Dennise labor de enfermeras, enfermeros y docentes de Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció la labor y compromiso de las y los profesionales de la enfermería, así como de docentes de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), durante distintos eventos realizados este 12 de mayo.

En el marco del Día Internacional de la Enfermería 2026, la mandataria estatal agradeció a enfermeras y enfermeros por su trabajo diario en hospitales y centros de salud, donde brindan atención y acompañamiento a las personas en momentos difíciles.

“Hoy estamos aquí para rendirles un merecido homenaje y expresar nuestro profundo agradecimiento por su labor”, señaló la gobernadora frente a más de 250 trabajadores del sector salud.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a personal de enfermería por su destacada atención médica y servicio a la población guanajuatense.

La mandataria destacó que en Guanajuato laboran 8 mil 596 enfermeras y enfermeros, de los cuales 7 mil 479 son mujeres. Además, explicó que 5 mil 595 trabajan en hospitales y 2 mil 884 en unidades de primer nivel, lo que permite tener presencia en todo el estado.

Libia Dennise aseguró que las y los profesionales de enfermería son pieza fundamental del sistema de salud estatal, el cual cuenta con 42 hospitales, ocho jurisdicciones sanitarias y 632 unidades médicas distribuidas en los 46 municipios de Guanajuato.

La gobernadora también resaltó que cada año se brinda atención médica a más de 3.7 millones de personas sin seguridad social, mediante una política de cero rechazo que busca garantizar servicios gratuitos y cercanos para la población vulnerable.

En el evento estuvieron presentes la alcaldesa de Guanajuato capital, Samantha Smith Gutiérrez, y el secretario de Salud estatal, Gabriel Cortés Alcalá.

Más tarde, la gobernadora participó en el desayuno conmemorativo por el Día del Personal Docente UVEG 2026, donde reconoció la labor de maestras, maestros, asesores y tutores de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.

Ante cerca de 800 integrantes del personal docente, Libia Dennise destacó que las y los profesores no solo enseñan conocimientos, sino que también se convierten en guía e inspiración para miles de estudiantes.

“Ustedes descubren talentos y ayudan a construir la mejor versión de cada estudiante”, expresó la mandataria.

La gobernadora reiteró que la educación es una prioridad para el Gobierno de la Gente, ya que representa una herramienta fundamental para generar oportunidades y construir paz social.

Actualmente, la UVEG cuenta con más de 18 años de trayectoria, más de 62 mil estudiantes activos y presencia en más de 100 países. Además, tiene una plantilla de 2 mil 222 docentes, asesores virtuales y tutores.

Por su parte, el rector general de la UVEG, Ricardo Narváez Martínez, reconoció la dedicación y compromiso del personal docente tanto en clases presenciales como virtuales.

Durante el encuentro también se entregaron reconocimientos a docentes mejor evaluados en 2025, como parte de un modelo que premia la innovación, el compromiso y la cercanía con las y los estudiantes.

Además, la gobernadora firmó un Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal entre el estado y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo forestal sustentable en Guanajuato.