Fiscalía de Morelos confirma el rescate de 3 victimas de secuestro y la detención de 5 personas relacionadas

Rescate de 3 victimas de secuestro

Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal General del Estado de Morelos, informó que elementos de seguridad realizaron el rescate de tres personas que fueron privadas de su libertad el pasado 11 de mayo.

Fue gracias al trabajo coordinado entre las corporaciones estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que se logró la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con el delito de secuestro.

Se reportó que las tres victimas que fueron rescatadas se encuentran en buen estado de salud.

Hasta el momento es la información que se ha dado a conocer, sin embrago se espera que en las próximas horas se detalle más sobre los datos del operativo y las investigaciones que se llevaran a cabo para comprobar la relación de las personas detenidas.

Como parte de la estrategia para combatir el delito de secuestro, las autoridades de Morelos y el Estado de México desplegaron un operativo en la zona oriente y límites entre ambos estados.