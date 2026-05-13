Hundimiento Controlado del buque ONJUKO en Tampico fortalece la biodiversidad en la zona

Hundimiento buque Onjuku

Por medio de un enlace con la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaria de Marina (SEMAR) compartió el Hundimiento Controlado del ex-buque ARM ONJUKO a 27.8 kilómetros de la costa de El Mezquital en Matamoros, Tampico. El barco que fue donado en 1978 por el Gobierno de Japón, se dedico a la investigación oceanográfica y la pesquería y ahora se va a integrar al Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas con el objetivo de fortalecer la biodiversidad en la zona.

El suceso se llevó a cabo igualmente con la presencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Alicia Bárcena, el Gobernador del estado de Tamaulipas; Américo Villarreal Anaya, el embajador de Japón en México; Kozo Honsei.

“Como su nombre lo indica, ONJUKO quiere decir lugar de morada, y eso es lo que va a ser un lugar de morada para los arrecifes que son el corazón de océano, que albergan el 25 por ciento de la biodiversidad marina”, explicó Bárcena. Asimismo, los arrecifes también protegen las costas de la erosión, sostienen pesquerías y son clave para el equilibrio climático.

Como parte de proteger los ecosistemas nacionales marinos se han impulsados cuatro Sistema Arrecifales Artificiales destinados a crear nuevos habitas y zonas de reproducción para la vida marina. En el caso de Tamaulipas, el proyecto dio inicio en el 2024 con el hundimiento Controlado de el ex-buque Huracán. Lo que ha ayudado a respaldar de favorecer la reproducción de especies como el huachinango o pargo rojo.

El almirante de SEMAR, Raymundo Pedro Morales Ángeles, comentó que el hundimiento del buque se trata de una decisión estratégica debido a que no sólo se trata de la defensa de la nación, si no también de se tienen que proteger los recursos naturales del país. México alberga más de mil especies de flora y fauna marina.

El hundimiento se llevó a cabo con el apoyo de cuatro vías de agua que están distribuidas a lo largo de las bandas de babor y estribor, generadas por cargas de corte lineal que fueron activadas de forma simultanea con un dispositivo remoto por radio frecuencia. De está manera el casco del buque puede descender hacia el fondo del mar.