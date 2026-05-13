Tabasco acelera construcción de Viviendas Bienestar; entregan primeras casas en Comalcalco

Vivienda para el Bienestar Avance del 68 por ciento en Tabasco, donde la meta es construir 60 mil casas nuevas.

Con la entrega de las primeras viviendas del fraccionamiento Samanes, en Comalcalco, Tabasco dio un nuevo paso dentro del Programa Vivienda para el Bienestar, estrategia federal que busca ampliar el acceso a casas para familias que no contaban con patrimonio propio.

Durante un enlace virtual realizado en la conferencia Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, informó que la entidad ya alcanzó un avance del 68 por ciento respecto a la meta sexenal de construcción de vivienda.

La funcionaria explicó que en Tabasco se proyectan 60 mil viviendas nuevas, de las cuales 40 mil estarán a cargo del Infonavit y las otras 20 mil serán construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Actualmente, señaló, existen 32 proyectos en marcha que representan más de 40 mil viviendas en proceso para familias tabasqueñas.

Además de la construcción de casas, el programa contempla una fuerte inversión pública y la generación de empleos. De acuerdo con las cifras dadas a conocer, el proyecto en Tabasco representa una inversión cercana a los 36 mil millones de pesos, así como la creación de 180 mil empleos directos y otros 270 mil indirectos.

Durante el evento, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que en el fraccionamiento Samanes se construyen 192 viviendas y que este miércoles fueron entregadas las primeras 64.

El funcionario aseguró que Tabasco podría alcanzar antes de tiempo la meta planteada para todo el sexenio. “En Tabasco vamos a concluir este año con la meta de todo el sexenio, prácticamente llegaríamos al 100 por ciento”, afirmó.

Entre las personas beneficiadas estuvo Miguelina de la Cruz, quien contó que nunca había tenido una vivienda propia y que ahora podrá ofrecerle un espacio más seguro a su familia.

“Nunca había tenido una casa propia. Me gustó mucho mi vivienda, principalmente para mis hijos, es un patrimonio para ellos”, expresó tras recibir las llaves de su nuevo hogar.

La beneficiaria también destacó que la ubicación de la vivienda le permitirá estar más cerca de su trabajo y que sus hijos ahora tendrán un cuarto propio.

Por su parte, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, agradeció al gobierno federal el impulso del programa y señaló que ayudará a disminuir el rezago habitacional que durante años enfrentó la entidad.