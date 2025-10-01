Coahuila arranca programa de movilidad “Aquí Vamos Gratis”

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Saltillo, Javier Diaz González dieron marcha al programa “Aquí Vamos Gratis”, estrategia social de movilidad urbana que beneficiará a miles de pobladores.

“El trabajo en equipo siempre da mejores resultados! Hoy en Saltillo junto con el alcalde Javier Díaz, pusimos en marcha “Aquí Vamos Gratis”, un gran programa de transporte público con el que mejoraremos la movilidad de la capital del estado y apoyaremos la economía de miles de familias coahuilenses, expresó el gobernador.

Este programa tiene como objetivo incentivar el uso del transporte público y generar beneficios para la sociedad al ofrecer servicio gratuito en dos rutas troncales especiales, con 35 unidades modernas con capacidad para 77 personas, equipadas con aire acondicionado y wifi.

Asimismo, indicó que este es uno de los programas más importantes en la historia de Saltillo, un programa de modernización del transporte público, de gran impacto social que fue compromiso de campaña tanto de él como de Javier Díaz.

“Y la mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo, y con este gran programa de movilidad le estamos cumpliendo a nuestra gente”, comentó.

Jiménez Salinas dijo que este no es solo un gran programa para mejorar la movilidad en el municipio, sino que es un gran programa social para la gente que impacta positivamente en su economía y en su calidad de vida.

Además, felicitó a Javier Díaz por este gran proyecto que cuenta con camiones de primer mundo, pero, dijo, como en pocas partes del mundo, el de Saltillo es gratuito.

Igualmente, agradeció a los concesionarios por entrarle a este proyecto que, a final de cuentas, es para bien de toda la comunidad de Saltillo.

Por su parte, Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo, agradeció a Manolo Jiménez por todo el apoyo, la coordinación y el trabajo en equipo, y mencionó que “Aquí Vamos Gratis” refleja lo que son como gobierno, un equipo con visión, con tecnología, con capacitación, innovación, y con voluntad de servir a la gente.

Expuso que este programa significa un nuevo y moderno sistema de transporte público de pasajeros, reingeniería de las rutas troncales, ahorro directo del gasto familiar.

“Este es un gran programa social que beneficiará a miles de familias”, dijo y explicó que se tienen 13 puntos de credencialización que a la fecha ha atendido a más de 40 saltillenses.