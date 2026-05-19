Fiscalía de Puebla detiene a sospechoso por masacre de 10 personas; investigan posible conflicto familiar

Fiscalía de Puebla informó la detención Las autoridades señalaron que la principal línea de investigación apunta a un problema familiar, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el ataque ocurrido el fin de semana.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la captura de un hombre presuntamente ligado al ataque armado que dejó diez personas muertas en el municipio de Tehuitzingo durante la madrugada del domingo.

La fiscal Idamis Pastor dio a conocer que la detención se realizó tras distintos actos de investigación desarrollados por las autoridades ministeriales.

Aunque no reveló oficialmente la identidad del detenido, medios locales señalaron que se trata de Juan Manuel “N”, conocido como “El Pony”, quien habría sido arrestado mientras viajaba en motocicleta y presuntamente llevaba sustancias ilegales.

De acuerdo con la fiscalía, la principal hipótesis del caso apunta a un conflicto familiar.

La funcionaria explicó que siete de las diez víctimas pertenecían al mismo núcleo familiar, mientras que las otras tres personas asesinadas eran trabajadores mecánicos que se encontraban en el lugar.

El ataque ocurrió dentro de un rancho familiar ubicado en Tehuitzingo, una localidad del sur de Puebla con cerca de 11 mil habitantes.

Uno de los datos que más impactó dentro de la investigación fue la muerte de una bebé de apenas un mes de nacida. Según informó la fiscal, la menor perdió la vida por asfixia cuando su madre intentó protegerla durante la agresión armada.

Posible vínculo con grupo criminal

Reportes de medios poblanos indican que el detenido sería sobrino de una de las víctimas, identificada como Cecilio Flores.

Además, versiones periodísticas lo relacionan con el grupo criminal conocido como “Los Chetos”, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado públicamente ese vínculo.

La Fiscalía señaló que la persona detenida ya quedó a disposición del Ministerio Público y que las investigaciones continúan para determinar el nivel de responsabilidad de cada involucrado y esclarecer completamente lo ocurrido.

## Puebla ha vivido episodios recientes de violencia

En los últimos años, Puebla ha registrado distintos hechos violentos relacionados con ataques armados y conflictos criminales en varias regiones del estado.

Entre los casos recientes se encuentra el linchamiento de tres hombres en Atzitzihuacan ocurrido en diciembre de 2024, además de un ataque durante un partido de béisbol en Acatzingo en 2016, donde cuatro personas murieron.

Las autoridades poblanas aseguraron que seguirán trabajando de manera permanente en este caso para dar con todos los responsables de la masacre en Tehuitzingo.