Confirman próxima inauguración del Hospital General de Ciudad Madero, Tamaulipas

Anuncio de inauguración del Hospital General de Ciudad Madero

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que el Hospital General de Madero, ubicado en el estado de Tamaulipas, se encuentra incluido en el paquete de diez unidades hospitalarias que serán inauguradas en los próximos diez días. Explicó que es un hospital regional y universitario, el cual tendrá un enfoque también para la atención del norte de Veracruz, con 32 especialidades.

El gobernador estatal, Américo Villarreal Anaya, agradeció el respaldo del IMSS-Bienestar, consideran que existe un importante avance en el surtimiento de medicamentos e insumos, así como el incremento en el número de consultas y cirugías que se realizan en cada unidad.

Svarch Pérez adelantó el anuncio de la inauguración del primer Centro Especializado en Atención Materna en Guanajuato, el Hospital General de Jiutepec, en Morelos, y el Hospital General en Cárdenas, Tabasco.

“Estamos hablando de 18 hospitales que ya inauguramos, 13 que están en construcción y próximos a inauguración, y 50 que estaremos haciendo a lo largo del sexenio”, informó el titular del IMSS -Bienestar.

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