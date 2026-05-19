Foro para la “Justicia Laboral” en Hidalgo expone medidas que buscan la inclusión y el respeto

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo

El reciente foro “La conciliación laboral: eje articulador del modelo de Justicia laboral en México”, expuso acciones que garantizan el acceso a la justicia laboral en Hidalgo, a través de la inclusión y el respeto a los derechos humanos.

La sesión estuvo bajo el cargo de la directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo (CCLEH), Mariela Valero Mota. Durante la sesión se compartieron experiencias laborales y mecanismos para evitar confrontaciones. Sumado a esto se expusieron los mecanismos que buscan brindar atención a mujeres embrazadas y personas menores de edad; donde se brindará atención conciliatoria las personas que lo soliciten.

La directora también menciono que los adultos mayores y personas con discapacidad tendrán atención prioritaria en los centros, que estarán acondicionados para brindar sillas de ruedas.

A su vez, Mariela señaló que en 2025 y el transcurso de 2026 re registraron 77 expedientes de los cuales el 60 por ciento tuvieron conciliación.

Asimismo, la funcionaria señaló que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Julio Menchaca Salazar y por el secretario del Trabajo, Oscar Javier González Hernández, cuyo centro será primordial en atención de la justicia laboral.