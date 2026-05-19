Mariela Gutiérrez: pide proteger el territorio y soberanía de Tecámac

Mariela Gutiérrez Escalante

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante se pronuncio ante los conflictos territoriales entre Tecámac y Tonanitla, pide a Rosa Yolanda Wong la defensa del territorio y la soberanía del municipio de Tecámac.

El conflicto originado de la rehabilitación del Periférico Norte iniciadas por el presidente municipal de Tonanitla, Mauro Martínez, han generado que la senadora afirme que la limitación territorial no tenía bases; ante lo señalado Tonatitla a afirmado que las coordenadas y límites territoriales quedaron establecidas desde el 2003.

Asimismo, Mariela G. aseguró que durante su mandato defendió el territorio y los intereses del municipio y sus pobladores; “No hay lugar que porque haya grupos afines ahora al gobierno se quiera despojar a los tecamaquenses”, subrayó.

Por otro lado, la Mesa Directiva del Senado, señaló una propuesta en la que ambos municipios serán divididos por el nuevo viaducto AiFA (la cuál es zona federal). Por lo que la senadora señaló ante la propuesta que Tecámac aceptará mientras obtenga una compensación por las 500 hectáreas de Sierra Hermosa.