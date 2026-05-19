Productores de frijol amenazan con bloquear vías férreas en Zacatecas

Productores de frijol Cuartoscuro (Adolfo Vladimir)

Productores de frijol que mantienen un plantón frente al Congreso Estatal de Zacatecas desde hace casi dos semanas, anunciaron la posibilidad de radicalizar sus protestas si no reciben respuesta de las autoridades estatales y federales en las próximas 48 horas.

Los inconformes advirtieron que el próximo viernes a las 10:00 horas, tomarán las vías del tren como medida de presión para exigir soluciones a los problemas relacionados con el acopio del grano y los pagos pendientes.

Rubén Hernández Muñiz, uno de los representantes del movimiento campesino, informó que el bloqueo sería por tiempo indefinido. También aseguró que la intención de mantener la protesta hasta que exista una respuesta concreta por parte de los gobiernos estatal y federal.

De acuerdo con los líderes del movimiento, productores de otras entidades respaldarán la movilización, por lo que prevén una manifestación de gran magnitud en la entidad.

Durante una conferencia de prensa, los agricultores denunciaron que, pese a haber solicitado diálogo en reiteradas ocasiones, ninguna autoridad acudió a las reuniones convocadas por los productores, situación que llevó a la asamblea campesina a decidir el endurecimiento de sus acciones.

Federico Nájar Castillo, también dirigente del movimiento, responsabilizó a las autoridades federales y estatales de las afectaciones que pudiera ocasionar el eventual bloqueo ferroviario, al señalar que existen acuerdos incumplidos y falta de atención a las demandas del sector.

Entre los principales reclamos, los productores destacaron el incumplimiento del convenio firmado el pasado 29 de marzo para el acopio de mil 500 toneladas de frijol destinadas a beneficiar a alrededor de 300 productores. Además, denunciaron la existencia de costaleras pendientes de entrega y la falta de soluciones para cientos de campesinos afectados.

Finalmente, los manifestantes insistieron en que mantienen disposición al diálogo; sin embargo, acusaron falta de voluntad política para resolver el conflicto que enfrenta el campo zacatecano.

La Crónica de Hoy 2026