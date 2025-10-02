Azucena Cisneros entrega la renovada Avenida Ejido: más seguridad y mejor movilidad para Ecatepec y Tlalnepantla

. La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, junto con el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez, cortaron el listón inaugural.

Con música de banda, cohetes y vecinos entusiastas, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, junto al alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, inauguraron la repavimentación de la Avenida Ejido, una obra que mejora la conexión entre ambos municipios y eleva la calidad de vida de más de 10 mil habitantes.

Una obra que transforma

La Avenida Ejido, ubicada en la colonia Arbolitos Xalostoc, fue rehabilitada con concreto hidráulico en sus 311 metros de longitud.

Se invirtieron 7.6 millones de pesos en pavimento, banquetas, guarniciones y la instalación de 21 luminarias.

Esta vialidad agiliza el tránsito hacia Vía Morelos y Acueducto, evitando inundaciones y mejorando la seguridad.

Trabajo conjunto entre municipios

Durante el evento, Azucena Cisneros destacó la importancia del diálogo y la colaboración entre gobiernos vecinos:

“Estamos en una nueva etapa de la vida pública de este municipio, consolidando una gobernabilidad basada en el diálogo”, expresó.

Raciel Pérez recordó que ambos se comprometieron a rehabilitar esta avenida desde su campaña, y hoy cumplen esa promesa:

“Ya era intransitable. Algunos lo dudaron, pero aquí estamos, cumpliendo”, afirmó.

Vecinos celebran el cambio

Maribel Martínez, vecina de la zona, comentó emocionada:

“Hasta ahora estamos viendo que se hace algo por Ecatepec. Estamos muy felices.”

Armando Espinoza también celebró la obra:

“Es un beneficio para la colonia. Habrá más seguridad con las nuevas luminarias.”

Más agua para más comunidades

Azucena Cisneros recorrió Cegor, Campiña y Valle de Santiago, donde después de siete años sin agua, las familias ya cuentan con el servicio gracias a la reparación de la red hidráulica. Además, supervisó el cambio de una válvula en Prados de Santa Clara, con un costo de 1.5 millones de pesos, clave para mejorar el suministro desde el Sistema Cutzamala hacia la Quinta Zona.