Reportan la muerte de Daniel Méndez, alcalde de Huamuxtitlán: Fiscalía de Guerrero inicia investigación tras su deceso

Daniel Méndez Flores Alcalde de Guerrero que murió el domingo 26 de julio. (Daniel Méndez Flores en Facebook)

Daniel Méndez Flores, presidente municipal de Huamuxtitlán en el estado de Guerrero, murió el domingo 26 de julio de 2026. Según los primeros reportes, la causa de su fallecimiento habría sido un disparo de un arma de fuego.

¿Quién era Daniel Méndez Flores?

Daniel Méndez Flores era el presidente municipal de Huamuxtitlán, Guerrero elegido para liderar durante el periodo 2024-2027. Pertenecía al partido Movimiento Ciudadano. Entró a su puesto en un contexto de violencia en la región, tras el asesinato de Alejandro Arcos Catalán.

El 2 de junio de 2024, el propio Méndez fue atacado en vísperas de la jornada electoral. Afortunadamente, el candidato no se encontraba en el inmueble al momento del ataque.

¿Cómo murió Daniel Méndez Flores?

De acuerdo a medios locales, el mandatario manipuló un arma de fuego y provocó su propia muerte por accidente, pero esta versión no ha sido confirmada.

La Fiscalía General de Guerrero sólo indicó en su comunicado que ha abierto una carpeta de investigación. Asimismo, su partido no ha confirmado la causa del deceso. Las autoridades se movilizaron al municipio que se encuentra a 215 kilómetros de Chilpancingo para esclarecer los hechos.

Tras el fallecimiento, el cargo de presidente municipal deberá ser tomado por su suplente en el proceso electoral, Ernesto Méndez Flores.