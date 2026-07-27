Aseguran en Tabasco más de una tonelada de mariguana; hay un detenido

Autoridades de Tabasco asestaron un duro golpe al crimen organizado

Seguridad — Más de una tonelada de mariguana que era transportada en un camión de carga en la carretera Raudales de Malpaso, en Tabasco, fue asegurada por elementos de las fuerzas de seguridad estatales, que también lograron la detención de un sospechoso.

El Gabinete de Seguridad del estado informó este lunes a través de un comunicado que el aseguramiento es resultado de labores de investigación, inteligencia y vigilancia, y de las labores coordinadas entre fuerzas de este gabinete con la Policía Federal ministerial, la FGR y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT Olmeca).

El reporte de las autoridades destaca que el aseguramiento de la mariguana se logró al hacer una revisión a un camión tipo tortón con caja de redilas cubierta con una lona que fue interceptado a la altura del municipio de Huamanguillo.

Fue durante la inspección de la pesada unidad que se identificó que la carga contenía bolsas de plástico con un total de mil 225 kilogramos “de un vegetal con las características propias de la mariguana”.

Derivado de esta acción, el conductor, identificado como Luis Ángel “N”, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público junto con el vehículo y el narcótico asegurado.

El gabinete de seguridad de Tabasco refiere que investigaciones preliminares del caso apuntan a que el vehículo tenía como destino la ciudad de Tapachula, en Chiapas, y que habría partido del occidente del país, aunque no se ofrecieron más detalles sobre este dato.

Este aseguramiento se registra una semana después de que fueran decomisados 600 kilos de mariguana también en Huimanguillo.

La Crónica de Hoy 2026