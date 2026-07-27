Sinaloa fomenta la prevención de enfermedades por alimentos durante la temporada de calor

Prevención de enfermedades por alimentos

La Secretaría de Salud de Sinaloa recuerda a la ciudadanía reforzar las medidas de higiene en el manejo y consumo de alimentos, especialmente de mariscos y productos que permanecen expuestos a altas temperaturas, con la finalidad de proteger la salud de la población durante la temporada de verano.

El director de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva, declaro que las elevadas temperaturas favorecen la proliferación de bacterias y otros microorganismos que pueden causar enfermedades gastrointestinales, por lo que recordó que es fundamental adquirir alimentos únicamente en establecimientos que cumplan con las medidas sanitarias.

“La refrigeración de los alimentos también es muy importante. Separar los alimentos crudos de los cocinados, incluso, el cortarlos en diferentes tablas. El lavado de manos es fundamental, disminuye el 80% de las enfermedades virales y bacterianas, aplicarlo es fundamental”, dijo.

Las recomendaciones incluyen, lavarse las manos antes de preparar y consumir alimentos, utilizar agua potable, lavar y desinfectar frutas y verduras, cocinar completamente pescados, mariscos y carnes y evitar el consumo de alimentos que hayan permanecido por varias horas a temperatura ambiente.

Es importante evitar consumir mariscos crudos o de procedencia desconocida, ya que pueden representar un riesgo para la salud, principalmente en personas adultas mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Los principales síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos incluyen diarrea, vómito, dolor abdominal, fiebre y deshidratación. La dependencia recomienda evitar la automedicación y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica oportuna en caso de requerirla.

Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró que la prevención es la mejor herramienta para disfrutar de unas vacaciones seguras y proteger la salud de toda la familia.