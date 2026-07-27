En Puebla el liderazgo de mujeres fortalece bienestar y desarrollo comunitario

Liderazgo de mujeres, Puebla

Durante las giras de trabajo por Chignahuapan e Ixtacamaxtitlán, el gobernador Alejandro Armenta Mier, refrendó que su administración es aliada de las mujeres poblanas y que esto se demuestra a través de acciones que fortalecen su participación, confianza y bienestar.

“En Puebla también es tiempo de mujeres, por eso los comités de obra comunitaria están integrados 100 por ciento por tesoreras, porque cuando ellas administran, le va mejor al pueblo”, declaro.

Señaló que el Programa de Obra Comunitaria representa un ejemplo de participación ciudadana. Destacó que se trata de una estrategia, alineada con la visión de la presidenta de México, que fortalece la capacidad administrativa de las mujeres en sus comunidades y reconoce su liderazgo.

A través de este programa se ejecutan obras de infraestructura básica, redes de agua potable y drenaje, mejora de escuelas, Casas de Salud, Casas de Cultura, plazas públicas y caminos saca cosechas. El gobierno de Puebla también incorporará la reparación de patrullas y ambulancias, con el propósito de respaldar a los ayuntamientos sin sustituir sus responsabilidades.

El gobernador destinó 19.3 millones de pesos para 77 proyectos prioritarios en beneficio de 65 comunidades de seis municipios. Adelantó que para 2027, la inversión ascenderá a 2 mil millones de pesos, con apoyo al sector artesanal desde las cabeceras municipales hasta las rancherías.

El gobernador también entregó 819 apoyos por 13 millones de pesos mediante los programas Insumos Estratégicos, Certificados de los Servicios para la Competitividad, Prevención y Atención a Contingencias Agropecuarias y Seguridad para el Campo–Módulos de Maquinaria, con beneficio para miles de familias poblanas.

Como parte de la estrategia federal de Atención a las Causas, el gobernador inauguró la remodelación del Estadio Ajolotes en Chignahuapan, un espacio digno para la práctica de fútbol, béisbol, atletismo y básquetbol.

Anteriormente el inmueble presentaba condiciones deficientes y ahora ofrecerá mayores oportunidades para que niñas, niños y jóvenes desarrollen su talento deportivo. Por su parte, Margarita López reconoció la sensibilidad del Gobierno del Estado hacia las necesidades de los pueblos originarios, con recursos administrados y proyectos liderados por mujeres.