Américo Villarreal afirma que el desarrollo de proyectos de infraestructura permiten el crecimiento económico de Tamaulipas y del país

Américo Villarreal Anaya

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya destacó que, gracias al desarrollo de proyectos de infraestructura logística, carretera, hidráulica, educativa y de salud ha sido posible consolidar el crecimiento económico y el bienestar de la entidad y del país.

Dijo que esa visión parte de una concepción de Estado en la que los proyectos estratégicos deben generar beneficios tanto para las entidades como para el conjunto del país y que la coordinación entre Federación y estados permite impulsar obras con impacto regional y nacional, aprovechando las ventajas competitivas de cada entidad.

En ese contexto, destacó que Tamaulipas desempeña un papel estratégico por concentrar la principal frontera terrestre con Estados Unidos y por su infraestructura logística para el comercio ferroviario y por autotransporte.

Enlistó algunos de los proyectos que se desarrollan en coordiación con la Federación como el tren de pasajeros Ciudad de México-Nuevo Laredo, la modernización del sistema aduanero, el impulso a los puertos de altura, la ampliación por 30 años de la concesión del Puente de Comercio Mundial y el fortalecimiento de la red carretera, acciones que, afirmó, potencian el crecimiento económico de la entidad y contribuyen al desarrollo nacional.

Destacó que durante su administración se han desarrollado obras en los 43 municipios del estado en materia de agua y drenaje, escuelas, hospitales, carreteras y movilidad. Dijo que tiene comunicación permanente con las y los presidentes municipales para conocer las necesidades más sentidas de sus comunidades y sus principales demandas sociales.

“Las peticiones no están relacionadas con buscar un beneficio personal, sino que están relacionadas con buscar un beneficio colectivo y entonces ahí nos aplicamos con especial atención”, como pavimentación, alumbrado para fortalecer la seguridad, rehabilitación de canchas y espacios de convivencia para recuperar el tejido social del estado y del país.

Resaltó que la inversión pública también ha fortalecido la economía local, ya que durante su gobierno cerca del 95 por ciento de los recursos destinados a obra pública e infraestructura se ha ejercido mediante empresas constructoras tamaulipecas, a las que calificó como altamente competitivas y eficientes.

Villarreal Anaya mencionó que la próxima construcción del Arco Carretero del Golfo de México, una supercarretera de 570 kilómetros que conectará Tampico, Ciudad Victoria y Reynosa, y que será uno de los proyectos insignia de la presidenta Claudia Sheinbaum y arrancará durante el segundo semestre del año mediante un esquema de inversión público-privada.

Subrayó que es proyecto carretero más grande que se ha generado en el país y que brindará nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, además de consolidar la visión de Tamaulipas como un estado logístico que fortalecerá el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.