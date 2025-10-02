“Coahuila es el Texas del que México dispone”

Austin fue el escenario donde Coahuila y Texas volvieron a estrechar lazos, esta vez bajo el sello de la fiesta y la tradición. El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó en la capital texana el Rodeo Saltillo 2025, acompañado por el alcalde Javier Díaz González y Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos. Más que un anuncio, fue una invitación directa a los texanos a cruzar la frontera y descubrir del 17 al 19 de octubre una de las celebraciones más vibrantes del norte de México.

La presencia de Adriana Cruz, directora de Desarrollo Económico y Turístico de Texas, así como de William Beckmann, cantante country que debutará en un escenario mexicano precisamente en Saltillo, confirmó que esta edición trasciende el mero espectáculo: es un punto de encuentro cultural entre dos estados que comparten historia, costumbres y caminos.

El Rodeo Saltillo ha crecido hasta convertirse en una vitrina internacional de lo que somos. Además de la competencia deportiva y ganadera, habrá música, gastronomía y espacios pensados para las familias. Desde el “Champion del Grill” y “Fuego en Familia”, hasta la Exposición Nacional ANGUS con más de 200 cabezas de ganado, el Super Bull y el Rodeo de las Estrellas, sin olvidar un “Pequeño Oeste” que hará las delicias de los más chicos. Y, por supuesto, la música: La Arrolladora, La Leyenda, Caballo Dorado, El Duelo y el esperado William Beckmann completan un programa que confirma el espíritu festivo de Saltillo.

Más que un festival, el Rodeo se convierte en un símbolo de confianza. Manolo Jiménez lo dijo claro: en Coahuila hay paz, seguridad, infraestructura y gente que sabe hacer bien las cosas. Por eso, además de diversión, el Rodeo es un mensaje al visitante de que aquí encontrará hospitalidad, calidad y una ciudad competitiva que se abre al turismo internacional.

El alcalde Javier Díaz aprovechó la ocasión para mostrar otra joya local: la Ruta Vinos y Dinos, experiencia que combina la riqueza paleontológica con la tradición vinícola de la región, y que se consolida como un atractivo único en México. Así, Saltillo no solo se proyecta como la capital más segura del país, sino también como destino que sabe sorprender al visitante con propuestas que unen pasado, presente y futuro.

En Austin quedó claro que la relación entre Coahuila y Texas va más allá de la geografía: se cultiva en el turismo, en la cultura y en el orgullo compartido por las raíces del rodeo. Este octubre, Saltillo abre sus puertas para que el mundo, y especialmente nuestros vecinos texanos, vivan de cerca una fiesta que es reflejo de nuestra identidad y de nuestra hospitalidad.