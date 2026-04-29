Laura Artemisa anuncia que la pobreza en Puebla ha disminuido en un 20 por ciento

Reducción de la pobreza en Puebla

La titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, ha declarado que “En Puebla se ha logrado reducir la pobreza de manera significativa gracias a los programas que el gobernador Alejandro Armenta impulsa de manera permanente, desde la Secretaría de Bienestar, se trata de una tendencia sostenida a la baja, en 2023 el porcentaje de población en situación de pobreza era de 63.40 por ciento, mientras que para 2026 se ubica en 43.40, lo que representa una disminución de 20 puntos porcentuales”.

Durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, la funcionaria explicó que dichas cifras forman parte del Informe Anual sobre Situación de Pobreza y Rezago Social de la Secretaría de Bienestar Federal. Además, comentó que en relación a las carencias sociales, se observa también una evolución positiva ya que “cinco de las seis carencias han disminuido, particularmente en acceso a los servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos de vivienda y alimentación nutritiva y de calidad”.

Asimismo, la titular, añadió que estos resultados no son aislados, sino que, alineados a una bioética social, responden a un esfuerzo conjunto y coordinado entre el Gobierno Federal y Estatal.

El año pasado se llevaron a cabo, por medio de los programas Obra Comunitaria, Coinversión Social y Becas de Conectividad para el Bienestar, 107 mil 309 acciones con el fin de brindar apoyo a las familias de los cuerpos de Seguridad. García Chávez también enfatizó en la coordinación con la Federación para la implementación del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

De igual manera, mencionó que la Secretaría de Bienestar ha registrado un aumento importante en sus programas, lo que refleja el interés del gobierno por “combatir la pobreza, el rezago social y las carencias que aún se enfrentan”.

Igualmente, con la intención de que la brecha digital entre la juventud disminuya, destacó el Programa de Becas de Conectividad para el Bienestar, con el cual es posible que las y los estudiantes accedan a servicios de internet, llamadas, mensajería y biblioteca virtual. Este año se incorpora el servicio de telemedicina para estudiantes que no cuentan con seguridad social. En el paquete del servicio se incluye la atención de medicina general mediante video asistencia y chat, consulta de psicología, nutrición y también el acceso a un programa de educación, orientados al fortalecimiento de hábitos saludables. A la fecha, ya se han registrado 47 mil estudiantes y la convocatoria para registro sigue abierta.

Por último, la titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla, dio a conocer que a favor de la población en situación de vulnerabilidad, el Programa de Coinversión Social brinda apoya a organizaciones de la sociedad civil con hasta 100 mil pesos por proyecto. Por el momento, solo 14 organizaciones han presentado su solicitud para participar en el Programa, empero se tiene contemplado beneficiar a un total de 25 organizaciones.