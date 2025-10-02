Sinaloa atiende baches y da mantenimiento a carreteras estatales

El gobierno de Sinaloa brinda atención de bacheo y mantenimiento a las carreteras con recursos estatales, así lo informó el secretario de Obras, Raúl Montero Zamudio.

Indicó que los trabajos de atención a las autopistas Benito Juárez y carreteras alimentadoras le corresponden al gobierno estatal.

Asimismo, Montero Zamudio expresó que mientras esté la temporada de lluvias, seguirán atendiendo las afectaciones que las vialidades presenten.

Además, agregó que los Ayuntamientos hacen requerimientos de maquinaria y carpeta para atender baches y socavones, por lo que están coordinados con todos los municipios para brindar la atención.

“Nosotros atendemos la autopista Benito Juárez y las carreteras alimentadoras y ellos lo que son las carreteras federales, pero tenemos buena coordinación con la SICT”, indicó.

El funcionario dijo que en todo el estado se atiendes estas irregularidades, incluso en tramos federales como el derrumbe que se registró hace unos días en la carretera de Badiraguato a Parral o el bacheo constante en la carretera costera con brigadas permanentes por las lluvias.

No obstante, finalizó comentando que el gobierno de Sinaloa atiende lo que las lluvias permiten trabajar, lo cual es rellenar y estabilizar para que cuando paren los diluvios, se realicen las obras necesarias.