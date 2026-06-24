Arriba a Mazatlán el crucero Carnival Panorama con más de 4 mil pasajeros

Carnival Panorama

El crucero Carnival Panorama arribó este miércoles al puerto de Mazatlán, Sinaloa con 4 mil 804 pasajeros y mil 431 tripulantes a bordo, consolidando al destino sinaloense como uno de los principales puntos de escala para el turismo naviero en el Océano Pacífico mexicano.

Con esta visita, Mazatlán suma 75 arribos de cruceros en lo que va de 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

La Secretaría de Turismo Estatal destacó que la actividad turística generada por este sector ha permitido recibir a más de 274 mil visitantes durante el presente año, con una derrama económica acumulada superior a los 439 millones de pesos.

Tan solo en junio, hasta el día 24, el puerto ha recibido seis embarcaciones turísticas que transportaron a más de 25 mil pasajeros. Estos arribos han generado un impacto económico superior a los 40 millones de pesos, beneficiando principalmente a comercios, restaurantes, prestadores de servicios turísticos y transportistas locales.

Además de recorrer el malecón y los principales atractivos de la ciudad, una parte importante de los visitantes aprovecha su estancia para realizar recorridos por comunidades cercanas, lo que contribuye a distribuir los beneficios económicos del turismo hacia otras zonas del municipio.

La dependencia estatal señaló que este flujo constante de cruceristas fortalece la actividad económica regional y permite promover entre los visitantes internacionales la riqueza cultural, gastronómica e histórica que distingue a Mazatlán y sus alrededores.

La Sectur estatal indicó que el arribo del Carnival Panorama reafirma la relevancia del puerto como uno de los destinos más atractivos para las líneas navieras que operan en el Pacífico.

La Crónica de Hoy 2026