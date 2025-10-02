Tamaulipas presenta estrategia para impulsar turismo en Ciudad Victoria

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez presentó ante empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) Victoria, una iniciativa para el turismo en el estado.

Destacó los innovadores productos turísticos en desarrollo y el fortalecimiento de los ya existentes, impulsados por la inversión que impulsa el gobierno estatal .

Además de hablar sobre la tienda que se tiene en el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), “Tamaulipas se Transforma” y “Punto Tamaulipas” en Ciudad Victoria, donde hay a la venta y exposición productos 100% artesanales, elaborados por tamaulipecos.

“Esto, como parte del trabajo que realiza la secretaría para promocionar y dar a conocer el talento tamaulipeco, así como el fortalecimiento de otras áreas, como la gastronomía con el Corredor Gastronómico Interejidal, entre otros más”, expresó.

Asimismo, escuchó peticiones y comentarios de los empresarios quienes mostraron interés en trabajar en conjunto en más difusión para el estado y Ciudad Victoria, con más atracción de congresos y eventos deportivos, así como la participación en distintas ferias y eventos que lleva a cabo la secretaría.

Hernández Rodríguez finalizó destacando la importancia de generar estos foros, gobierno-empresarios para incrementar en número de visitantes a la capital.