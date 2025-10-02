Estados

Por Brayan Chaga
Tamaulipas presenta estrategia para impulsar turismo en Ciudad Victoria

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez presentó ante empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) Victoria, una iniciativa para el turismo en el estado.

Destacó los innovadores productos turísticos en desarrollo y el fortalecimiento de los ya existentes, impulsados por la inversión que impulsa el gobierno estatal .

Además de hablar sobre la tienda que se tiene en el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), “Tamaulipas se Transforma” y “Punto Tamaulipas” en Ciudad Victoria, donde hay a la venta y exposición productos 100% artesanales, elaborados por tamaulipecos.

“Esto, como parte del trabajo que realiza la secretaría para promocionar y dar a conocer el talento tamaulipeco, así como el fortalecimiento de otras áreas, como la gastronomía con el Corredor Gastronómico Interejidal, entre otros más”, expresó.

Asimismo, escuchó peticiones y comentarios de los empresarios quienes mostraron interés en trabajar en conjunto en más difusión para el estado y Ciudad Victoria, con más atracción de congresos y eventos deportivos, así como la participación en distintas ferias y eventos que lleva a cabo la secretaría.

Hernández Rodríguez finalizó destacando la importancia de generar estos foros, gobierno-empresarios para incrementar en número de visitantes a la capital.

