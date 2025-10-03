Clausuran zoológico por caso de deterioro físico y de salud de la osa Mina

Clausuran el zoológico La Pastora por negligencia en el caso de la osa Mina

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que luego de inspeccionar el recinto Parque Zoológico “La Pastora”, ubicado en el estado de Nuevo León, se llevó a cabo la clausura total temporal debido al imcuplimiento con la normativa ambiental en meteria de trato digno y respetuoso hacia ejemplares de vida silvestre.

La desición de la Profepa se dio a partir de se dufundió el caso de negligencia y maltrato animal en el que el recinto mantenía al ejemplar de oso negro americano, conocido como osa Mina, que fue rescatada y traslada a la fundación Invictus para brindarle tratamiento en afecciones como anemia, desnutrición, otitis, y demás.

Pues al realizar una inspección a fondo por médicos veterinarios especialistas detectaron que Mina se encontraba en condiciones graves de deterioro físico y de salud, con evidencia de mal manejo médico, deficiencias nutricionales, lesiones y úlceras en la piel y ausencia de protocolos adecuados de rehabilitación, además, fue detectada con la enfermedad denominada “leptospirosis”.

Informamos que la Profepa impuso la clausura temporal total del zoológico “La Pastora”, ubicado en Nuevo León, por incumplir con la normatividad en materia de bienestar animal en el caso de la osa Mina. @mariana_boy @aliciabarcena @SEMARNAT_mx pic.twitter.com/7IjObP8D65 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 3, 2025

La Procuraduría determinó que en el expediente de Mina no existen registros de atención médica, controles, tratamientos ni protocolos con respecto a esta enfermedad causada por una bacteria que puede transmitirse entre animales y a humanos, y que puede afectar gravemente riñones, hígado y otros órganos.

Por ello, y con base en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), se realizó la clausura del Zoológico La Pastora, que podrá ser levantada en cuanto se cumplan las medidas de urgente aplicación que garanticen el bienestar y el trato digno de los animales, impuestas por la Procuraduría.