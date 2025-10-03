La Presidenta Municipal, Rocío Adame, dio inicio a la construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Huahuatay, un proyecto que beneficiará a más de 800 habitantes gracias al trabajo conjunto con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Iniciamos la construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Huahuatay, que contempla más de 466 metros de tubería, 12 pozos de visita y 15 descargas domiciliarias, para mejorar la vida de las familias de la zona.



La obra, con una inversión superior a los 5 millones de pesos, contempla:

466 metros lineales de tubería de 20 cm de diámetro

12 pozos de visita

15 descargas domiciliarias

El objetivo es dotar a la colonia de un sistema de saneamiento eficiente y seguro, mejorando la calidad de vida de sus residentes.

Invierten más de 5 millones en drenaje sanitario para colonia Huahuatay (X | Marina Del Pilar)

Durante el arranque, Adame estuvo acompañada por la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el director de la CESPT, Jesús García Castro. La alcaldesa subrayó que este proyecto responde a solicitudes históricas de los vecinos, quienes llevaban años esperando mejoras en el drenaje.

Asimismo, anunció que una vez concluidos los trabajos de alcantarillado, se realizará la pavimentación de la calle principal Villa Vista, atendiendo otra de las demandas más sentidas de la comunidad.

La obra tiene como fecha estimada de conclusión mediados de diciembre de 2025, reafirmando el compromiso del 10º Ayuntamiento de Playas de Rosarito con garantizar servicios básicos de calidad y fortalecer la infraestructura urbana del municipio.