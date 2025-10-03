Mara Lezama reconoce al autotransporte de carga como aliado del desarrollo en Quintana Roo

Mara Lezama destaca la labor del gremio de trnsporte de carga

Quintana Roo — Al participar en la inauguración de la Convención 2025 de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) que se celebra aquí, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que este evento reúne a transportistas de todo el país para debatir estrategias que fortalezcan uno de los sectores más importantes de la economía mexicana.

Ante la presencia del presidente nacional de CANACAR, Miguel Ángel Martínez Millán, Mara Lezama destacó la relevancia del autotransporte de carga, que representa el 3.8% del Producto Interno Bruto nacional y movilizó 565 millones de toneladas durante 2023, equivalente al 57% de la carga del país. Subrayó que detrás de estas cifras está la labor diaria de los transportistas, quienes garantizan el suministro de alimentos, medicamentos e insumos esenciales para millones de familias.

En Quintana Roo existen 2 mil 989 unidades de carga registradas, de las cuales 1 mil 624 operan bajo modalidad regular y 1 mil 364 bajo modalidad especializada, lo que refleja la capacidad del sector para atender tanto la demanda local como la nacional, contribuyendo al turismo, el comercio y la vida diaria de los quintanarroenses.

Durante su discurso, la mandataria resaltó la importancia de la revisión del T-MEC como oportunidad para modernizar la flota -que supera los 20 años de antigüedad-, mejorar las condiciones laborales de las y los operadores, y consolidar a México en la primera línea del comercio global.

Mara Lezama destacó la creciente participación de mujeres en un sector históricamente dominado por hombres, subrayando que su inclusión es clave para una prosperidad compartida.

“En Quintana Roo creemos que la igualdad se construye con hechos y que las mujeres tienen un papel estratégico en esta transformación. Su presencia no es solo un avance, es una muestra de que la prosperidad compartida se alcanza cuando todas y todos participan en igualdad de condiciones”, expresó.

Asimismo, citó que más del 97% de los transportistas son micro y pequeños empresarios que requieren financiamiento accesible, capacitación y tecnología, elementos fundamentales para fortalecer la competitividad del sector. En este sentido, el gobierno de Quintana Roo ha impulsado la simplificación de trámites y la coordinación con municipios, facilitando un procedimiento único con seguimiento claro para los transportistas.

La Gobernadora cerró su intervención reconociendo la labor de los transportistas, resaltando su papel en mantener la economía en movimiento y en generar bienestar y oportunidades para las comunidades. “Somos un gobierno en que el ser humano es la prioridad y un estado en donde el éxito se mide con la prosperidad compartida, con el bienestar de las personas”, precisó.

“Gracias por seguir transportando a México, por mantener en movimiento al país entero y por demostrar que esta industria no solo mueve mercancías, sino que impulsa la vida económica y social de cada comunidad”, concluyó.

El evento contó con la presencia del ingeniero Miguel Ángel Martínez Millán, presidente nacional de CANACAR, quien compartió experiencias y propuestas para mejorar la logística, competitividad e innovación tecnológica en el país.

Por su parte, el presidente de la CONCAMIN, Alejandro Malagón Barragán, reconoció la importancia de la industria del transporte de carga, que hace posible que los negocios sigan en pie, que sostiene más de 6 millones de empleos directos e indirectos.

El Consejo Coordinador Empresarial, en voz de su presidente Francisco Alberto Cervantes Díaz, reconoció que el transporte es fundamental para fortalecer la economía y el crecimiento de las y los transportistas es ejemplo de prosperidad compartida.

Se contó con la presencia de Abdelfattah Lebbar, embajador del Reino de Marruecos en México, y el subsecretario de Industria y Comercio del Gobierno de México, Vidal Llerenas Morales.

