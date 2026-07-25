Clausuran y aseguran predio con llantas en desuso para proteger el medio ambiente en Reynosa

Como parte de las acciones para fortalecer la protección del medio ambiente y reducir riesgos para la salud de la población, el Gobierno de Tamaulipas clausuró y aseguró un predio en Reynosa donde almacenaban de manera irregular miles de llantas en desuso. La medida fue realizada por la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), en coordinación con autoridades estatales y municipales, luego de detectar posibles afectaciones ambientales derivadas del manejo inadecuado de estos residuos.

De acuerdo con el gobierno estatal, la intervencióon responde a la estrategia impulsada por la administración del gobernador Américo Villareal Anaya para atender la acumulación de neumáticos fuera de uso, un problema que representa un riesgo por la posible generación de incendios, contaminación del suelo y proliferación de fauna nociva, como mosquitos transmisores de enfermedades.

Durante el operativo, personal de la PAUT colocó los sellos de clausura y aseguró el inmueble, además de iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las responsabilidades por el manejo inadecuado de este tipo de residuos. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y evitar daños al entorno.

El Gobierno de Tamaulipas explicó que la acumulación de llantas representa uno de los principales retos en materia ambiental, ya que estos residuos tardan décadas en degradarse y, cuando son abandonados o almacenados sin control, pueden convertirse en focos de contaminación y afectar la calidad de vida de las comunidades cercanas. Por ello, se mantiene una vigilancia permanente para detectar sitios que operen fuera de la ley.

Las autoridades recordaron que desde principios de este año se puso en marcha un Programa de Trituración de Llantas, el cual contempla el uso de maquinaria especializada para procesar neumáticos en distintos municipios del estado y darles un manejo responsable. Con esta estrategia se busca disminuir los tiraderos clandestinos y aprovechar los materiales reciclables contenidos en las llantas, contribuyendo a la protección del medio ambiente y la salud pública.

Asimismo, se destacó que el trabajo coordinado entre dependencias estatales permitirá reforzar las inspecciones y actuar de manera oportuna cuando se detecten actividades que representen un riesgo ambiental. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier sitio donde se acumulen residuos de manera irregular, especialmente llantas en desuso, con el fin de prevenir incidentes y evitar afectaciones a la población.

El Gobierno estatal reiteró que continuará aplicando la ley contra quienes incumplan las disposiciones ambientales y mantendrá acciones de supervisión en diferentes municipios de Tamaulipas para garantizar un manejo adecuado de los residuos. Además, subrayó que estas medidas forman parte de una política integral orientada a preservar los recursos naturales y construir comunidades más limpias y seguras.