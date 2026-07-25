Concluye Gobierno de Puebla rehabilitación de cuatro avenidas del Programa de Pavimentación 2026

El Gobierno del Estado de Puebla concluyó la rehabilitación de cuatro importantes avenidas como parte del Programa de Pavimentación 2026, una estrategia que busca mejorar la movilidad urbana, ofrecer calles más seguras para automovilistas y peatones, así como fortalecer la infraestructura vial en la capital del estado. La entrega de estas obras representa un nuevo avance en el plan de modernización impulsado por la administración estatal para atender vialidades que durante años presentaron deterioro.

De acuerdo con el gobierno poblano, los trabajos forman parte de un programa integral que contempla la intervención de decenas de vialidades estratégicas mediante el uso de módulos de pavimentación y maquinaria especializada, lo que permite reducir costos y acelerar los tiempos de ejecución de las obras. La meta es ofrecer calles en mejores condiciones para beneficio de miles de habitantes que diariamente utilizan estas rutas para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y hogares.

Las cuatro avenidas rehabilitadas recibieron trabajos de fresado, colocación de nueva carpeta asfáltica, nivelación de la superficie, señalamiento horizontal y vertical, además de acciones complementarias para garantizar una circulación más segura. Con ello se busca disminuir el desgaste de los vehículos, prevenir accidentes y mejorar la conectividad entre distintos puntos de la ciudad.

El Programa de Pavimentación 2026 forma parte de una estrategia estatal de mayor alcance que contempla intervenir 76 vialidades urbanas y diversas carreteras estatales, con una meta de alrededor de 420 kilómetros de infraestructura rehabilitada durante este año. La administración estatal ha señalado que estas acciones permitirán transformar la movilidad y mejorar la calidad de vida de la población.

Las autoridades destacaron que una de las principales ventajas del programa es el aprovechamiento de recursos públicos mediante el uso de equipo propio y materiales suministrados a través de convenios institucionales, lo que permite ejecutar más obras sin incrementar significativamente los costos para el estado. Además, los trabajos se realizan de manera coordinada para reducir las afectaciones al tránsito vehicular y concluir las obras en el menor tiempo posible.

El Gobierno de Puebla también informó que el programa continuará durante los próximos meses con nuevas intervenciones en diferentes puntos de la entidad. Entre las acciones previstas se encuentran la rehabilitación de más vialidades urbanas y carreteras que presentan daños por el paso del tiempo, el tránsito constante y las recientes lluvias.

La administración estatal aseguró que estas obras forman parte de un compromiso para impulsar el desarrollo económico, facilitar el transporte de personas y mercancías y ofrecer infraestructura moderna que responda a las necesidades de la población. Asimismo, reiteró que la mejora de la red vial contribuirá a fortalecer la seguridad vial y hacer más eficientes los tiempos de traslado.

Con la conclusión de estas cuatro avenidas, el Programa de Pavimentación 2026 continúa avanzando en Puebla con el objetivo de construir una red carretera y urbana más funcional, segura y duradera