Coahuila: Tras caso Rocky, plantea Manolo Jiménez Fiscalía Especializada en protección animal

El caso de Rocky, el perro que se murió presuntamente tras ser víctima de maltrato en Saltillo y que generó indignación a nivel nacional, llevó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a anunciar la creación de una Fiscalía Especializada en Protección de los Seres Sintientes, con el propósito de fortalecer la atención e investigación de los delitos contra los animales.

El mandatario informó que enviará la iniciativa al Congreso del Estado al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. La propuesta formará parte de la nueva Ley de la Fiscalía y busca dotar de mayores herramientas legales a las autoridades para atender de manera especializada los casos de maltrato animal.

Jiménez Salinas explicó que el objetivo es reforzar el marco jurídico para garantizar investigaciones más eficaces y dar seguimiento puntual a las denuncias relacionadas con la violencia hacia los seres sintientes.

El anuncio ocurre días después de la muerte de Rocky, un perro que fue rescatado en estado crítico tras un presunto acto de crueldad animal. El caso provocó una fuerte movilización ciudadana, protestas y una amplia difusión en redes sociales, donde miles de personas exigieron justicia. Incluso figuras públicas como Luisito Comunica y Maryfer Centeno se pronunciaron para pedir un castigo ejemplar contra la responsable.

Sobre este caso, el gobernador señaló que desde que las autoridades estatales tuvieron conocimiento de los hechos se dio seguimiento inmediato a la investigación, lo que permitió la detención de la presunta agresora y el avance del proceso judicial.

“Lo que sí garantizamos como Estado, como instituciones, es que cuando pasa algo hay una reacción determinante y fulminante por parte de las instituciones”, afirmó el mandatario.

Asimismo, destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General y el Poder Judicial permitió actuar con rapidez para integrar la carpeta de investigación y llevar el caso ante la autoridad correspondiente.

Jiménez Salinas aseguró que su administración continuará colaborando con asociaciones protectoras de animales, rescatistas y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las políticas públicas de bienestar animal en Coahuila.

El gobernador reconoció que aún existen áreas de oportunidad para mejorar la protección de los animales y reiteró que el trabajo conjunto con colectivos permitirá impulsar nuevas acciones y fortalecer la cultura del respeto hacia los seres sintientes.

La propuesta también se suma a otras acciones anunciadas por autoridades estatales y municipales tras el caso Rocky. En Saltillo, el alcalde Javier Díaz González sostuvo reuniones con colectivos animalistas y anunció una política de cero tolerancia al maltrato animal, además de dar seguimiento al proceso judicial y respaldar iniciativas para reforzar la protección de los animales en la ciudad.

El caso de Rocky se convirtió en un símbolo de la exigencia social para endurecer las sanciones contra quienes ejercen violencia hacia los animales y fortalecer las instituciones encargadas de investigar estos delitos. La creación de una Fiscalía Especializada representa uno de los principales compromisos asumidos por el Gobierno de Coahuila en respuesta a esta demanda ciudadana.