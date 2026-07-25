Marina destruye más de 291 mil plantas de marihuana en operativo en Baja California

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, destruyeron más de 291 mil plantas de marihuana localizadas en dos plantíos clandestinos del municipio de Ensenada, Baja California, como parte de las operaciones permanentes para combatir la producción y distribución de drogas en el país.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se realizó durante recorridos de vigilancia y reconocimiento efectuados por personal naval en diferentes zonas del municipio. Tras localizar los sembradíos, las autoridades contabilizaron más de 291 mil plantas de marihuana, las cuales fueron destruidas en el lugar conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

La Secretaría de Marina informó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para debilitar las estructuras de los grupos delictivos dedicados a la producción de enervantes, evitando que las sustancias ilícitas lleguen a las calles y afecten a la población, especialmente a niñas, niños y jóvenes.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas detenidas durante el operativo ni dieron a conocer la ubicación exacta de los plantíos, debido a que continúan las investigaciones relacionadas con estos hechos. No obstante, se confirmó que los cultivos fueron completamente destruidos para impedir su aprovechamiento por organizaciones criminales.

La Marina destacó que este tipo de operativos se realizan de manera constante en distintas regiones del país donde existen condiciones para el cultivo ilegal de marihuana. Para ello, se emplean labores de inteligencia, recorridos terrestres y vigilancia aérea que permiten detectar sembradíos clandestinos y proceder a su erradicación.

Las autoridades federales señalaron que la destrucción de estos plantíos representa un golpe a las finanzas de los grupos dedicados al narcotráfico, ya que impide la producción y posterior comercialización de grandes cantidades de droga. Asimismo, reiteraron que la coordinación entre las fuerzas federales continuará para reforzar las acciones de seguridad en Baja California y otras entidades del país.

En meses recientes, la Secretaría de Marina también ha participado en la incineración de toneladas de marihuana previamente aseguradas en Baja California, así como en otros operativos contra el narcotráfico desarrollados en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras instituciones de seguridad. Estas acciones forman parte de la estrategia permanente para reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales.