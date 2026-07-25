Revisan transporte escolar en Sinaloa para garantizar la seguridad de estudiantes antes del regreso a clases

Para brindar mayor seguridad a niñas, niños y jóvenes durante el próximo ciclo escolar, la Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa inició la revisión físico-mecánica de las unidades que prestan el servicio de transporte escolar en distintos municipios del estado.

Las inspecciones fueron instruidas por el director de Vialidad y Transportes, Marco Antonio Osuna Moreno, quien ordenó al Departamento de Supervisión verificar que los vehículos destinados al traslado de estudiantes cumplan con las condiciones necesarias para operar de manera segura antes del inicio de clases.

Las revisiones abarcan tanto las unidades registradas para ofrecer el servicio público de transporte de educandos de nivel preescolar, primaria y otros niveles educativos, como los vehículos pertenecientes a instituciones escolares que cuentan con transporte propio para sus alumnos.

El propósito es detectar posibles fallas mecánicas o deficiencias en las unidades para que sean corregidas antes de que vuelvan a circular con estudiantes a bordo, reduciendo así el riesgo de accidentes durante los traslados.

Como parte de las inspecciones, el personal de la dependencia revisa el estado general de cada vehículo. Entre los aspectos que se verifican se encuentran las condiciones de la carrocería, los asientos, las ventanas y cristales, así como el desgaste de las llantas y el funcionamiento de los sistemas de frenos y luces.

Además de la revisión mecánica, los inspectores corroboran que cada unidad cuente con la documentación obligatoria para prestar el servicio. Entre ella se encuentra la póliza de seguro de daños a terceros y para pasajeros, las placas y calcomanías vigentes, así como la licencia correspondiente del conductor.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan asegurar que las unidades cumplan con la normatividad vigente y ofrezcan un servicio confiable para las familias sinaloenses que utilizan el transporte escolar como medio para trasladar a sus hijos a los planteles educativos.

Marco Antonio Osuna Moreno destacó que este tipo de supervisiones cobra especial importancia debido a que la mayoría de los usuarios de este servicio son menores de edad, por lo que es necesario mantener un control permanente sobre las condiciones en las que operan los vehículos.

El funcionario indicó que la seguridad de los estudiantes debe ser una prioridad y, por ello, las revisiones se realizan de manera periódica y rigurosa, poniendo especial atención en los elementos que pueden influir directamente en la integridad de los pasajeros.

Asimismo, explicó que, cuando durante la inspección se detectan desperfectos o anomalías, se emiten recomendaciones para que los propietarios de las unidades realicen las reparaciones o ajustes necesarios antes de que los vehículos vuelvan a prestar el servicio.

La Dirección de Vialidad y Transportes reiteró que estas acciones forman parte de las medidas preventivas implementadas cada año previo al regreso a clases, con el fin de ofrecer traslados más seguros y disminuir riesgos para la comunidad estudiantil.

Con estas revisiones, el Gobierno de Sinaloa busca fortalecer la cultura de la prevención y garantizar que los vehículos encargados del transporte escolar se encuentren en condiciones óptimas para brindar un servicio seguro y eficiente a miles de estudiantes durante el próximo ciclo escolar.