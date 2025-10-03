Realizarán la IV Feria de Malacatepec Aguacate y Trucha en Donato Guerra

. Rueda de prensa celebrada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Del 9 al 14 de octubre se llevará a cabo la Cuarta Feria Malacatepec Aguacate y Trucha en el municipio de Donato Guerra, Estado de México. Se espera la asistencia de 50 mil visitantes y una derrama económica estimada en cuatro millones de pesos.

Durante la presentación del evento en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la presidenta municipal María del Carmen Albarrán destacó que Donato Guerra es el principal productor de aguacate en el Estado de México, con una producción anual de 40 mil 462 toneladas, que generan ingresos por 973 millones de pesos. Sin embargo, señaló que el aguacate local aún no cuenta con certificación de origen para su exportación.

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante informó que se están realizando gestiones ante la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico estatal para obtener dicha certificación, lo que permitirá reconocer la calidad del producto y beneficiar a los productores locales.

Gutiérrez Escalante subrayó que la feria representa una apuesta por el desarrollo justo y un reconocimiento al esfuerzo de los productores, especialmente a las mujeres rurales. Además, resaltó la importancia del AIFA como plataforma estratégica para el impulso económico y turístico, especialmente de cara al Mundial de Fútbol del próximo año.

La alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong Romero, felicitó a los productores de aguacate, trucha, artesanos Mazahuas y floricultores por su organización y colaboración para el éxito del evento.

También estuvieron presentes el diputado local Samuel Hernández, el director de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado de México, Abraham Paul González, así como artesanos y productores de la región.