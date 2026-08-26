Trasladan por vía aérea a paciente de Acatlán a Puebla para recibir atención especializada

El Gobierno del Estado de Puebla realizó un traslado aéreo de emergencia para un hombre de 48 años que necesitaba atención médica especializada, luego de sufrir un accidente vial en el municipio de Acatlán de Osorio.﻿

El paciente fue trasladado desde el Hospital General de Acatlán de Osorio hasta la ciudad de Puebla, donde ingresó al Hospital de Traumatología y Ortopedia IMSS-Bienestar para continuar con su atención médica. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre ingresó este miércoles al área de choque del Hospital General de Acatlán de Osorio después de sufrir un accidente que le provocó diversas lesiones.﻿

Ante la condición del paciente y la necesidad de contar con servicios médicos especializados, las autoridades activaron de manera inmediata el protocolo para realizar su traslado a la capital del estado. El operativo fue coordinado por el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), institución encargada de brindar atención y apoyo durante situaciones de emergencia médica en Puebla.﻿

El traslado se realizó por vía aérea con el objetivo de reducir el tiempo de traslado entre Acatlán de Osorio y la capital poblana. Durante el recorrido, el paciente permaneció acompañado por personal médico para vigilar su estado y atender cualquier situación que pudiera presentarse. Una vez que llegó a Puebla, el hombre fue recibido en el Hospital de Traumatología y Ortopedia IMSS-Bienestar, donde continuará con la atención necesaria para atender las lesiones ocasionadas por el accidente.﻿

Las autoridades estatales señalaron que este tipo de acciones son posibles gracias a la coordinación entre las diferentes instituciones que participan en la atención de emergencias. El traslado aéreo representa una alternativa importante cuando un paciente requiere atención especializada y se encuentra en una región alejada de los hospitales de mayor capacidad.﻿

En estos casos, reducir los tiempos de traslado puede ser fundamental para que las personas reciban atención médica de manera oportuna, especialmente cuando presentan lesiones que requieren valoración y tratamiento especializado. El Gobierno de Puebla indicó que mantiene activos los protocolos de atención para responder ante emergencias médicas y facilitar el traslado de pacientes que requieren servicios que no están disponibles en sus lugares de origen.﻿

La intervención también muestra la importancia de contar con unidades médicas especializadas y mecanismos de coordinación que permitan atender a pacientes provenientes de diferentes municipios. A través de los Servicios de Salud y SUMA, el gobierno estatal busca mantener una respuesta rápida ante situaciones que requieren atención inmediata.﻿

El caso del paciente de 48 años ocurrió después de un accidente vial, por lo que inicialmente fue atendido en el Hospital General de Acatlán de Osorio. Posteriormente, los médicos determinaron que debía continuar su tratamiento en una unidad especializada de la ciudad de Puebla. La administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta Mier, señaló que continuará fortaleciendo las acciones para garantizar el acceso a los servicios de salud, principalmente para las personas que enfrentan emergencias y necesitan ser trasladadas a hospitales con mayor capacidad. Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró su compromiso de brindar atención médica de calidad a la población y mantener la coordinación entre las instituciones de salud para responder ante situaciones de emergencia.