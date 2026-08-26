Ulises Mejía lidera preferencias en Zacatecas y llama a la unidad rumbo a 2027

Ulises Mejía lidera encuesta en Zacatecas y llama a la unidad

El diputado federal con licencia Ulises Mejía Haro se mantiene como uno de los perfiles mejor posicionados de Morena rumbo a la elección de gobernador de Zacatecas en 2027, de acuerdo con encuestas recientes. Ante el proceso interno que se aproxima, el político también ha llamado a mantener la unidad dentro del movimiento.

De acuerdo con información publicada por La Política Online, Mejía Haro aparece nuevamente al frente de las preferencias entre los posibles aspirantes de Morena. Este posicionamiento lo coloca como una de las figuras que podrían competir por encabezar el proyecto político del partido en el estado.

Encabeza las preferencias

Las mediciones realizadas durante las últimas semanas muestran a Ulises Mejía Haro entre los aspirantes con mayor respaldo para la gubernatura. Una encuesta de Enkoll lo colocó en el primer lugar entre los perfiles de Morena, mientras que otros estudios también han registrado una ventaja para el político zacatecano.

Sin embargo, los resultados de las encuestas no representan una candidatura oficial. Morena todavía deberá establecer el método para seleccionar a su candidato y determinar las condiciones del proceso interno.

Entre los nombres que también han aparecido en la competencia se encuentran Geovanna Bañuelos, Verónica Díaz y José Narro, quienes cuentan con presencia política en la entidad.

La competencia podría aumentar durante los próximos meses, debido a que los partidos comenzarán a definir sus estrategias rumbo a las elecciones de 2027.

Llama a la unidad

Ante este escenario, Mejía Haro ha insistido en la importancia de mantener la unidad dentro de Morena.

El diputado con licencia ha señalado que la competencia entre los aspirantes debe desarrollarse de manera responsable y sin generar divisiones que puedan afectar al movimiento.

También ha planteado que, una vez que se conozca el resultado de la encuesta y se defina al perfil que encabezará el proyecto, todos los participantes deberán trabajar en conjunto.

Su llamado busca evitar enfrentamientos entre los diferentes grupos políticos y fortalecer la organización de Morena de cara a la elección estatal.

Para el político zacatecano, el objetivo principal debe ser mantener un proyecto común y continuar con el trabajo cercano a la ciudadanía.

Trabajo en municipios

Como parte de sus actividades políticas, Mejía Haro ha recorrido diferentes regiones de Zacatecas y participado en asambleas informativas. Estos encuentros le han permitido dialogar con habitantes, presentar sus propuestas y conocer problemas relacionados con servicios, empleo, seguridad y desarrollo de las comunidades.

El trabajo territorial es uno de los principales elementos de los procesos internos de Morena, ya que permite a los aspirantes mantener contacto directo con la población. Mejía Haro ha utilizado estos recorridos para fortalecer su presencia y mostrar su interés por participar en la definición del proyecto rumbo a 2027.

Rumbo a 2027

La elección de gobernador será uno de los principales acontecimientos políticos de Zacatecas en 2027. Por ello, Morena y sus posibles aliados deberán definir en los próximos meses sus candidaturas y estrategias.

Además de Morena, partidos como el Partido Verde y el Partido del Trabajo deberán analizar si mantienen alianzas o presentan candidatos propios.

En este escenario, la posición de Mejía Haro dentro de las encuestas podría ser importante para las negociaciones internas. A pesar de aparecer entre los favoritos, todavía deberá esperar la definición oficial de Morena. Mientras tanto, continuará con sus recorridos y con el llamado a mantener la unidad.

El proceso interno será determinante para conocer quién encabezará el proyecto de Morena en Zacatecas. Por ahora, Ulises Mejía Haro mantiene una posición competitiva y busca consolidar su presencia entre los ciudadanos.

Su principal mensaje es claro: competir internamente, respetar el resultado y trabajar unidos rumbo a la elección de 2027.