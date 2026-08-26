Más de 450 elementos de seguridad refuerzan Mexicali tras alerta de EU

Estados Unidos lanza alerta de “posible amenaza” en Mexicali

Luego de que este pasado martes, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana difundiera una alerta para sus ciudadanos en Mexicali por una “posible amenaza” no especificada, el secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, informó que se realizó el despliegue de más de 450 efectivos para reforzar la seguridad.

En este despliegue participan el Ejército, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Guardia Nacional, y el Centro Nacional de Inteligencia.

Carrillo Rodríguez, destacó que aunque la situación fue atendida sin menospreciarla, hasta el momento no se encontró ningún indicio de dicha amenaza, por lo que confirmó que Mexicali se encuentra en paz.

Detalló que la amenaza de la que se tuvo conocimiento fue del empleo de explosivos para llevar a cabo un ataque en contra de los edificios de las instituciones públicas

También dio a conocer que cuentan con información que se está revisando con las áreas de inteligencia sobre vehículos, personas y de la organización delictiva o a quien se le atribuye la generación de la amenaza, pero que se mantendrá confidencial ya que la investigación sigue en curso.

“Seguimos trabajando todavía. Hemos también implementado operativos de prevención en todos los edificios públicos también de Mexicali, además de los operativos que se fortalecieron hacia el Valle de Mexicali”, destacó.

De igual forma, confirmó que mantiene comunicación permanente con autoridades federales, integrantes del Consejo de Seguridad Nacional y con autoridades de Estados Unidos.