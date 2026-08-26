Ana Lilia Rivera lleva a Tlaxcala el debate sobre soberanía e interés nacional

La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para colocar los intereses del pueblo y de la nación por encima de cualquier interés personal, tema que llevó a sus actividades y recorridos por diferentes municipios de Tlaxcala. A través de sus redes sociales, Rivera expresó su coincidencia con el planteamiento de la presidenta y destacó que el ejercicio del poder público debe tener como principal objetivo servir a la ciudadanía.

“Totalmente de acuerdo presidenta Claudia Sheinbaum, el poder tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo”, señaló la senadora con licencia.

Su posicionamiento forma parte de las actividades que desarrolla en Tlaxcala, donde participa en el proceso interno de Morena para definir a quien encabezará la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad.

Uno de los principales temas que Rivera ha colocado en sus mensajes es precisamente la defensa de la soberanía y del interés nacional. La legisladora ha relacionado estos conceptos con las acciones del Gobierno Federal en áreas como el campo, la protección de los recursos y el bienestar de la población Rivera ha señalado que la ciudadanía debe conocer las decisiones que toma el Gobierno Federal y contar con información suficiente para valorar sus resultados.

La senadora con licencia también ha cuestionado los contenidos que circulan en contra de la Cuarta Transformación y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde su perspectiva, existe información que busca afectar al movimiento, por lo que llamó a la población a revisar los hechos y contrastar las diferentes versiones.

Parte de estas expresiones las ha definido como una “guerra sucia y de mentiras”. Sin embargo, la política tlaxcalteca planteó que la respuesta debe mantenerse en el terreno de la información, el diálogo y la cercanía con los ciudadanos.

En este sentido, consideró que la defensa de la soberanía nacional debe acompañarse de una comunicación directa con la población para explicar las acciones y decisiones que se toman desde el Gobierno Federal.

Recorridos por Tlaxcala

El debate sobre soberanía e interés nacional también estuvo acompañado por actividades territoriales de Rivera durante el fin de semana.

Uno de sus primeros recorridos se realizó en Ixtenco, donde visitó viviendas y conversó con habitantes. Posteriormente, continuó sus actividades en Contla de Juan Cuamatzi, Benito Juárez y Tzompantepec. La agenda también incluyó nuevas actividades en San Juan Ixtenco, donde dialogó con vecinos y locatarios.

Estos encuentros forman parte de la estrategia que mantiene la senadora con licencia de cara al proceso interno de Morena. El objetivo de estos recorridos es mantener contacto directo con los ciudadanos, conocer sus opiniones y presentar su visión sobre el rumbo que debe seguir el movimiento político en Tlaxcala.

La presencia territorial también representa una parte importante de la competencia interna, debido a que diferentes perfiles buscan posicionarse antes de que Morena defina el mecanismo para seleccionar a quien encabezará la coordinación estatal.

El mensaje de Rivera parte de la idea de que quienes ocupan cargos públicos deben mantener como prioridad el bienestar de la población.

Al respaldar a Sheinbaum, la senadora con licencia busca destacar que el ejercicio del poder debe estar relacionado con la responsabilidad pública y no con intereses particulares. Para Rivera, la política debe mantenerse cercana a la ciudadanía y enfocarse en resolver las necesidades de las comunidades.

Por ello, sus recorridos por Tlaxcala se han convertido en una oportunidad para escuchar directamente a habitantes de diferentes municipios. Durante sus actividades, la aspirante también busca fortalecer su presencia entre simpatizantes de Morena y presentar sus propuestas para el futuro del estado.

Morena rumbo a la definición

La actividad de Ana Lilia Rivera ocurre en una etapa previa a la definición de Morena en Tlaxcala. El partido deberá establecer el mecanismo mediante el cual determinará quién encabezará la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional.

Mientras llega esa decisión, los diferentes perfiles interesados mantienen actividades públicas y recorridos para ganar respaldo entre militantes y ciudadanos. Rivera ha decidido centrar parte de su discurso en la soberanía, el interés nacional y la defensa de las acciones impulsadas por el Gobierno Federal.

También ha insistido en la importancia de mantener una comunicación directa con la población y evitar que la discusión política se base únicamente en información difundida a través de redes sociales. Su propuesta consiste en informar, escuchar y dialogar con los ciudadanos para que puedan formar sus propias opiniones.

Un escenario político que comienza a tomar forma

Aunque todavía no existe una definición sobre quién encabezará los trabajos de Morena en Tlaxcala, las actividades de los aspirantes ya comenzaron a marcar el escenario político rumbo a los próximos procesos electorales.

En este contexto, Rivera busca consolidar su presencia mediante recorridos y encuentros con habitantes de distintas regiones. Su respaldo a Claudia Sheinbaum también representa una postura política dentro del movimiento, al coincidir con la presidenta en que los intereses personales no deben estar por encima de los intereses de la población.

La senadora con licencia sostiene que la soberanía debe ser uno de los principios que orienten las decisiones públicas y que la ciudadanía debe participar de manera informada en los asuntos del estado y del país. Mientras avanza el proceso interno, continuará con sus actividades en diferentes municipios de Tlaxcala. El siguiente paso será conocer el método que Morena utilizará para definir a la persona que encabezará la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional.

Por ahora, Ana Lilia Rivera mantiene su presencia territorial y su discurso centrado en la soberanía, el interés nacional y el servicio a la ciudadanía. Con sus recorridos, busca acercarse a los habitantes, escuchar sus necesidades y fortalecer su posición dentro del proceso interno de Morena en Tlaxcala.