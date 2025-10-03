Tamaulipas mantiene alto nivel de ocupación laboral; superó la media nacional en formalidad

Mantiene Tamaulipas alto nivel de ocupación laboral

Tamaulipas consolida su liderazgo en materia laboral al registrar una Población Económicamente Activa, de 1 millón 690 mil 458 personas, de las cuales el 96.7% se encuentra ocupada, reflejando un panorama positivo en la integración al mercado de trabajo.

Este indicador confirma la efectividad de las políticas impulsadas por el Gobierno Estatal para fortalecer la inclusión laboral y garantizar acceso a empleos dignos. Destaca además que el 54.4% de la población ocupada se encuentra en empleos formales, superando ampliamente la media nacional del 45.8%.

La subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, informó que estas cifras son resultado de las estrategias implementadas para vincular a los pobladores con empleos formales, así como de los programas que promueven la capacitación y la intermediación laboral. Resaltó que el objetivo de la subsecretaría es “seguir consolidando un mercado laboral más inclusivo, competitivo y justo”.