Inauguran hotel de 250 mdd en Costa Mujeres; generará hasta 350 empleos

Inauguración del Hotel St. Regis Costa Mujeres

Un nuevo complejo hotelero de lujo abrió sus puertas en Costa Mujeres, Quintana Roo, con una inversión de 250 millones de dólares y la expectativa de generar hasta 350 empleos directos durante su primer año de operaciones.

Durante la inauguración del Hotel St. Regis Costa Mujeres, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la llegada de nuevas inversiones refleja la confianza de empresas nacionales e internacionales en el potencial turístico de México.

El desarrollo generó alrededor de 2 mil empleos durante su construcción y comenzó operaciones con una plantilla de 250 trabajadores. Además, incorporó proveedores locales y materiales de origen mexicano, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

La funcionaria señaló que este tipo de proyectos fortalecen la infraestructura turística, impulsan la economía regional y amplían las oportunidades de empleo para las comunidades.

Quintana Roo se mantiene como el principal destino turístico del país al contar con mil 479 establecimientos de hospedaje y una oferta de 140 mil 592 habitaciones. Tan solo el municipio de Benito Juárez concentra 215 hoteles con más de 47 mil habitaciones.

Asimismo, la entidad ocupa el primer lugar nacional en llegada de turistas a cuartos de hotel, con más de 18.3 millones de visitantes, cifra que la consolida como el principal polo turístico de México.

La Secretaría de Turismo aseguró que continuará promoviendo inversiones responsables para fortalecer la infraestructura del sector y mantener la competitividad de los destinos turísticos del país.