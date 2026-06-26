Desfilan aspirantes morenistas a Quintana Roo; confían en piso parejo

Marybel Villegas

Con el voto de confianza al piso parejo en la contienda interna, arrancó el registro para los aspirantes a la coordinación estatal de Quintana Roo donde los aspirantes confiaron en que se respetaran las reglas.

La diputada con licencia, Marybel Villegas Canché fue la primera en registrarse y de declaró lista para la contienda.

“Estoy lista para escuchar, para transitar por todo Quintana Roo, estoy más madura políticamente “, aseveró

“La moneda esta en el aire “, sostuvo

Ante algún intento de inclinar la balanza,

Villegas Canché confió en que se respetaran las reglas y habrá piso parejo.

“ Estoy segura que habrá piso parejo, el partido pues ha dado los lineamientos, hay una convocatoria y yo como abogada de profesión pues voy a respetar esos lineamientos y voy a respetar esa convocatoria ya si alguna persona violenta esos lineamientos, pues tiene el mecanismo para acudir a la Comisión de Honor” aseveró

Recalcó que llega para aportar su

experiencia y refrendó su confianza en el partido.

“Soy una mujer de territorio de manera permanente, no solo en campañas y eh, pues la moneda está en el aire. Yo confío plenamente en mi partido. Confío plenamente en mi presidenta Ariana Montiel y y en las reglas del juego”, insistió

El banderazo de inicio —agregó—ya inició y vamos a seguir.

A su vez, Rafael Marín Mollinedo confió en las reglas internas y desestimó que las críticas en su contra en su paso por Aduanas hagan mella en sus aspiraciones pues aseguró que siempre se desempeño con honestidad.

“La gente de Quintana Roo me conoces sabe que soy una gente honesta trabajadora y que siempre ha dado resultados en los puestos donde he estado, y eso es lo que pues me impulsa y y también convence a la gente de qué quieren que yo participe en este proceso” aseguró

Defendió su trabajo en aduanas y aseveró que dio resultados.

“Incrementamos la recaudación en 250,000 millones de pesos de un año al otro un 25% de incremento, y eso se debió, pues hicimos nuestro trabajo como correspondía, como como debe de ser con honestidad” indicó

Asimismo se registró el senador con licencia, Eugenio Segura Vázquez quien se declaró listo para la contienda interna y destacó su trabajo por trabajo por el estado