Autoridades supervisan gasoducto en Xicotepec, Puebla

Monitoreo de gasoducto en Puebla

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de Puebla, informó que la quema controlada de Gas LP realizada en la junta auxiliar de San Agustín se desarrolla bajo condiciones seguras y sin representar riesgo para la población, tras verificar en sitio las maniobras de mantenimiento del gasoducto. Mencionaron que estas acciones forman parte de la política preventiva que impulsa el gobierno estatal para proteger a las familias poblanas mediante la supervisión permanente y la coordinación institucional en trabajos de infraestructura estratégica.

Autoridades estatales realizaron una inspección en el sitio la noche del jueves, donde verificó que la empresa Ductos del Altiplano, S.A. de C.V. desarrolla los trabajos de empacado y quema controlada del gas contenido en un tramo del gasoducto ubicado entre La Ceiba y Xicotepec. Tras un recorrido de supervisión, confirmaron que las maniobras se efectúan bajo condiciones seguras, sin afectaciones para la población, la vegetación ni la infraestructura cercana.

Protección Civil enfatizó que las labores se desarrollarán diariamente a partir de las 19:30 horas y tendrán una duración estimada de dos a cuatro días, con conclusión prevista para el 28 de junio.

El coordinador general de Protección Civil, Bernabé López Santos, informó que durante la inspección se sostuvo comunicación con el responsable técnico de la empresa, quien detalló que los trabajos forman parte del procedimiento para liberar de manera segura el producto contenido en una sección del ducto de acero de 10 pulgadas de diámetro.

López Santos explicó que las maniobras contemplan monitoreo permanente de presión, verificación continua de las condiciones meteorológicas y de la atmósfera, delimitación del área de seguridad, personal especializado, brigadas de emergencia y equipo para la atención inmediata de cualquier eventualidad.

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