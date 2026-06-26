Marina y FGR destruyen más de tres toneladas de droga asegurada en Michoacán

Marina Incineración de drogas

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), incineró más de tres toneladas de droga asegurada en distintos operativos realizados en Michoacán, como parte de las acciones de combate al narcotráfico contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.

Las labores se realizaron en las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval, donde fueron destruidos aproximadamente 270 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 331 kilogramos de marihuana, además de otros 556 kilogramos de diversos narcóticos, entre ellos metanfetamina, clorhidrato de cocaína, cannabis y semillas de cannabis, relacionados con 21 carpetas de investigación.

De manera paralela, personal de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) llevó a cabo la incineración de 2,333 kilogramos de clorhidrato de cocaína, droga asegurada durante operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre efectuadas en el estado.

En conjunto, las autoridades destruyeron más de 3.4 toneladas de estupefacientes, además de equipo táctico, cámaras de videovigilancia, sistemas de radiocomunicación y sellos fiscales vinculados con investigaciones por delitos contra la salud.

Durante el proceso estuvieron presentes autoridades navales, representantes de la Fiscalía General de la República y personal del Órgano Interno de Control de la institución, quienes supervisaron que la destrucción de los narcóticos y demás objetos se realizara conforme a la normatividad vigente. Asimismo, peritos especializados verificaron la identidad química de las sustancias incineradas.

La Semar informó que los estupefacientes destruidos fueron asegurados durante operaciones permanentes de vigilancia marítima, terrestre y aérea que realiza como Autoridad Marítima Nacional para combatir el tráfico de drogas y preservar el Estado de derecho.

La dependencia destacó además que estas acciones contribuyen a debilitar la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos dedicados al narcotráfico, además de impedir que estas sustancias lleguen a las calles y representen un riesgo para la población mexicana.