Imponen prisión preventiva a exsecretaria de Cabeza de Vaca; la investigan por presunto quebranto de 985 mdp

Imponen prisión preventiva a exsecretaria de Cabeza de Vaca

Tras una audiencia que se prolongó durante más de nueve horas, la madrugada de este viernes una jueza de control dictó prisión preventiva justificada contra Yahleel “N”, exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas durante la administración del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, la exfuncionaria no podrá ser detenida ni ingresada a prisión debido a que cuenta con una suspensión provisional vigente concedida dentro de un juicio de amparo y presentada en la diligencia, lo que impide, por ahora, la ejecución de la medida cautelar dictada por la autoridad judicial.

Yahleel “N” se desempeñó como secretaria de Bienestar Social en el gobierno estatal encabezado por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, administración que concluyó en 2022 y sobre la cual se han abierto diversos procedimientos por presuntas irregularidades cometidas durante su encargo.

De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, la exfuncionaria es investigada dentro de la carpeta 733/2025 por presuntas anomalías relacionadas con la asignación de contratos a proveedores durante su paso por la Secretaría de Bienestar Social, lo que habría provocado un quebranto patrimonial por 985 millones de pesos.

La resolución fue emitida al término de una audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria, la cual se prolongó por cerca de nueve horas. La diligencia inició alrededor de las 17:00 horas del jueves y concluyó durante la madrugada de este viernes.

El desarrollo del proceso había registrado diversos aplazamientos en semanas anteriores, luego de que la defensa presentara justificantes médicos argumentando problemas de salud de la imputada, lo que pospuso en varias ocasiones su comparecencia presencial ante el órgano jurisdiccional.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los argumentos para solicitar la prisión preventiva justificada en contra de la exservidora pública. Tras escuchar a las partes, la jueza Gloria Gómez consideró procedente imponer la medida cautelar, al señalar que la imputada dejó de comparecer en cinco ocasiones a audiencias previamente programadas.

La diligencia incluyó las etapas de control de legalidad, formulación de imputación por parte del Ministerio Público y la notificación a la exservidora pública sobre su derecho a declarar o guardar silencio.

Al término de la exposición del Ministerio Público, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, recurso legal que permite ampliar el plazo para que el juzgador determine la situación jurídica de la persona imputada y conceder tiempo adicional para la presentación de pruebas y argumentos.

Ante ello, la jueza fijó la continuación de la audiencia para el próximo miércoles 1 de julio a las 13:00 horas. En esa diligencia se dará seguimiento al proceso y se resolverá la situación jurídica de la exintegrante del gabinete de Cabeza de Vaca.

La medida cautelar de prisión preventiva justificada quedará sin ejecutarse mientras permanezca vigente la suspensión otorgada por la justicia federal dentro del juicio de amparo promovido por la defensa.

Al salir del Centro Integral de Justicia, Yahleel “N” agradeció la presencia de los medios de comunicación y afirmó que está acostumbrada a jornadas prolongadas.

El caso coloca nuevamente bajo revisión judicial el desempeño de exfuncionarios que formaron parte del gabinete de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en este caso desde una de las áreas sociales más relevantes de su administración: la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas.

La continuación de la audiencia, programada para el 1 de julio, será clave para definir el rumbo del procedimiento penal iniciado contra la exservidora pública.