Inicia la entrega de maíz blanco a tortillerías de Puebla como parte del cuerdo Nacional Maíz–Tortilla

Las primeras entregas en Puebla se suman a las acciones para estabilizar el precio de la tortilla, que es parte del Compromiso 62 de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Como parte del compromiso 62 de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para estabilizar el precio de la tortilla, propietarios y propietarias de tortillas del estado de Puebla recibieron las primeras entregas de maíz blanco.

Este viernes autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), y de Alimentación para el Bienestar, realizaron la entrega de 25 toneladas de maíz blanco a tortillerías de los municipios de Tlachichuca y Zautla, Puebla, y la siguiente semana entregarán la cantidad restante.

Alimentación para el Bienestar contribuye a este histórico Acuerdo Nacional al disponer de 50 toneladas de maíz blanco para abastecer, sin intermediarios, a las tortillerías adheridas a través de las Tiendas Bienestar, a un precio de 6 pesos por kilogramo, contemplando las necesidades de provisión de la red de abasto.

El Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla contempla la venta de hasta 25 mil toneladas de maíz blanco a un precio de 6 pesos por kilogramo para las tortillerías adheridas al programa además de descuentos en harina, acceso a financiamiento, incorporación al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el ordenamiento de la cadena maíz–tortilla, entre otros beneficios.

“Pueden estar confiados en que este acuerdo trae grandes beneficios, además de que contribuye a lograr la soberanía alimentaria que nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quiere que tengamos todas y todos los mexicanos”, manifestó.

El representante de la Dirección de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua de AGRICULTURA, Juan Carlos Vargas Moreno, resaltó que el maíz y la tortilla son elementos culturales y de gran importancia alimenticia en nuestro país y no hay platillo o mesa por la cual no pase el maíz en sus diferentes formas, incluida la tortilla. “Por ello, la importancia que le da la Presidenta a este acuerdo para buscar la estabilidad del precio como una forma de apoyar a la economía de los hogares”.

Karla Nhayari López Laguna, directora general jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo de Puebla, destacó que esta iniciativa es fundamental para garantizar la soberanía alimentaría, señaló que es el tipo de políticas que dignifican el campo, fortalecen la economía local y hacen justicia social.

Por su parte, Alfonso Collantes Díaz, representante de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, celebró el trabajo conjunto de productoras y productores, industriales y gobierno, auguró un buen resultado donde se está consumiendo maíz a seis pesos.

En su intervención, el propietario de la tortillería La Única de Tlachichuca, Puebla, Alfonso Orduña De Gante, comentó que las familias mexicanas serán las más beneficiadas por tener un alimento esencial a un buen precio y los industriales lo verán reflejado en los diversos créditos y con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.