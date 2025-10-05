Muere Víctor Cruz Russek, esposo de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Muere Víctor Cruz Russek esposo de Maru Campos Especial

El empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, falleció este domingo tras una larga batalla contra el cáncer de pleura. La confirmación fue emitida por fuentes locales y medios estatales que reportan su muerte en el Hospital Ángeles de Chihuahua, donde se encontraba hospitalizado desde hace días.

Cruz Russek fue reconocido como fundador del Grupo Automotriz CR3, una red empresarial en el sector automotriz con presencia en distintas ciudades del estado. Además, participó en actividades ganaderas y aportes al desarrollo agropecuario local.

Según los reportes médicos, su enfermedad ya había sido diagnosticada hace meses y su estado se agravó en los días recientes. Le sobreviven su esposa, la gobernadora Maru Campos, y sus hijos Mónica Patricia, Víctor Manuel y Manuel Víctor.

El fallecimiento de Cruz Russek generó expresiones de condolencia en el ámbito empresarial, político y social de Chihuahua. Medios locales y organizaciones reconocieron su legado empresarial, su generosidad y su implicación en proyectos de desarrollo local.

Para el gobierno estatal, esta noticia representa una pérdida personal de gran peso. En comunicados oficiales, se expresó solidaridad con la gobernadora y la familia, y se pidió respeto en este momento de duelo.