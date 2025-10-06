Estados

Hay siete estancias infantiles en Tecámac que, en conjunto, atienden a cerca de de 300 niños

Abren estancia infantil María Montessori en Real Granda, Edomex

Por Jesús Sánchez

La alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, inauguró la estancia infantil María Montessori, un nuevo espacio educativo destinado a la atención y formación integral de niñas y niños de 15 meses a seis años de edad; son esto, son siete los espacios de este tipo que el sistema municipal DIF Tecámac tiene a su cargo.

La alcaldesa destacó que estas estancias van más allá del cuidado y resguardo de 300 pequeños, y que este proyecto que inició en el 2019, durante las administraciones anteriores, para ofrecer una educación temprana enfocada en el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y artísticas

Por su parte, Rocío Miguel Hernández, directora del DIF Tecámac, agradeció el respaldo de la presidenta del organismo, Isabel Muñoz, y reconoció el trabajo coordinado que ha permitido consolidar este proyecto.

“Estamos cumpliendo el sueño de ofrecer atención educativa a nuestra comunidad, y los resultados ya se están viendo gracias a la confianza depositada en nuestro equipo”, expresó.

Tendencias