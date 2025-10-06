Abren estancia infantil María Montessori en Real Granda, Edomex

La alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, inauguró la estancia infantil María Montessori, un nuevo espacio educativo destinado a la atención y formación integral de niñas y niños de 15 meses a seis años de edad; son esto, son siete los espacios de este tipo que el sistema municipal DIF Tecámac tiene a su cargo.

La alcaldesa destacó que estas estancias van más allá del cuidado y resguardo de 300 pequeños, y que este proyecto que inició en el 2019, durante las administraciones anteriores, para ofrecer una educación temprana enfocada en el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y artísticas

Por su parte, Rocío Miguel Hernández, directora del DIF Tecámac, agradeció el respaldo de la presidenta del organismo, Isabel Muñoz, y reconoció el trabajo coordinado que ha permitido consolidar este proyecto.

“Estamos cumpliendo el sueño de ofrecer atención educativa a nuestra comunidad, y los resultados ya se están viendo gracias a la confianza depositada en nuestro equipo”, expresó.