Tapetes Monumentales recibirán a visitantes nacionales y extranjeros en Oaxaca

Los preparativos aceleran el paso a escasos días de iniciar noviembre

Oaxaca se alista entre el aroma a cempasúchil, el colorido del papel picado y una activa agenda cultural que transforma las calles de la Verde Antequera, para celebrar la “Fiesta más Viva de Todas”, una de las expresiones culturales e identitarias más emblemáticas de México ante el mundo.

Los preparativos aceleran el paso a escasos días de iniciar noviembre

Los preparativos aceleran el paso a escasos días de iniciar noviembre y la capital oaxaqueña, y sus municipios conurbados, ya registran las primeras señales de la muy esperada llegada de turistas de diversas latitudes del país y el extranjero, todos atraídos por la riqueza gastronómica, el folclor y la mística que envuelve la recepción de las almas de los Fieles Difuntos.

Los preparativos aceleran el paso a escasos días de iniciar noviembre

Para este año, la oferta cultural, destaca por la combinación de tradiciones ancestrales y muestras artísticas al aire libre en espacios icónicos de este rico estado, como lo son:

Los preparativos aceleran el paso a escasos días de iniciar noviembre

•Tapetes de Arena de Día de Muertos: El arte efímero vestirá el atrio del Templo de San Matías Jalatlaco (reconocido como Barrio Mágico) a partir del 26 de octubre a las 13:00 horas.

•Tapete Monumental: En el corazón del Centro Histórico, el Corredor del Palacio de Gobierno albergará esta impresionante obra a partir del 29 de octubre a las 19:00 horas.

•Circuito “Flores que Guían el Alma”: Del 26 de octubre al 3 de noviembre, las y los viajeros podrán recorrer los campos de cempasúchil y cresta de gallo en municipios clave de la ruta artesanal y cultural como San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle, Unión Zapata y el Pueblo Mágico de Mitla.