Celebra Mara Lezama Fiesta de la Cancha Maya

Acompañada de dignatarios mayas, autoridades, familias y pueblo en general, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa encabezó la Fiesta de la Cancha Maya, en Tulum, una celebración ancestral de tradiciones y costumbres que aun persisten.

“La Fiesta de la Cancha Maya es un encuentro con nuestras raíces, un espacio donde la tierra, la memoria y la esperanza se abrazan. Aquí la espiritualidad y la comunidad se entrelazan como los hilos de un mismo tejido que resiste y florece, generación tras generación” expresó.

Nicasio Canché, dignatario Maya encargado de dar la bienvenida a todos quienes participan en esta celebración anual, indicó que esta es la primera ocasión en que un gobernante llega al inicio de la temporada de cosecha. Agradeció a Mara Lezama por impulsar la cultura Maya.

Junto con la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la diputada Silvia Dzul; el presidente Diego Castañón; el dignatario Maya Víctor Balam; Lezama Espinosa cortó el listón inaugural de esta festividad Maya, una de las más antiguas en Quintana Roo.

“El pueblo Maya ha sostenido su identidad con el alma. Lo ha hecho frente a los retos más grandes, con trabajo, con sabiduría y con una fe inquebrantable. Esa fuerza es la que hoy inspira a este gobierno humanista con corazón feminista que tengo el honor de encabezar como la primera Gobernadora en la historia de Quintana Roo gracias a su respaldo. Somos un gobierno que cree en la cultura viva como un pilar de bienestar y prosperidad compartida”, destacó.

Asimismo, reiteró que es una oportunidad para agradecer a los dignatarios mayas por mantener viva la palabra, a quienes preparan la vaquería, ensayan la música, cocinan con amor para compartir con sus vecinos. “Cada uno de ustedes es parte de la historia viva de Tulum”, mencionó.

Mara Lezama exhortó a seguir honrando la historia cultural con trabajo, respeto y con la convicción de que en Quintana Roo la transformación avanza “con la fortaleza de nuestro pasado y la certeza de nuestro futuro, sigamos escribiendo, entre todas y todos, las páginas más bellas en la historia de Quintana Roo”, afirmó.