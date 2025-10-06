Tamaulipas une a municipios con Asambleas de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”

Asambleas de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”

Mujeres de distintos sectores sociales se dieron cita en Ciudad Victoria y en el municipio de Padilla para participar activamente en las Asambleas “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, como parte del recorrido estatal impulsado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, en colaboración con el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y con el apoyo de gobiernos municipales.

Este esfuerzo tiene como objetivo escuchar a las mujeres, fortalecer su participación y construir propuestas colectivas que contribuyan a la igualdad de género y a la erradicación de la violencia, así lo informó Marcia Benavides Villafranca, Directora General del Instituto de las Mujeres Estatal (IMT).

Asimismo, destacó que estas asambleas representan un ejercicio real y genuino de participación, que permite a las mujeres expresar sus propuestas y construir soluciones colectivas.

“Este es un evento 100% real, con las puertas abiertas a todas las mujeres, por lo que agradecemos profundamente a quienes hoy dejaron sus hogares y trabajos para estar aquí. Esta iniciativa es un encargo específico de la primera Presidenta de México, quien tuvo la visión de escuchar a las mujeres y trabajar juntas por un país paritario y sin violencias. Sepan también que contamos con todo el respaldo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, cuyo compromiso ha sido fundamental para impulsar estos espacios de diálogo en todo el estado”, comentó Benavides Villafranca.

Las asambleas contaron con la participación de la senadora Olga Patricia Sosa; el presidente unicipal de Padilla, Carlos Ernesto Quintanilla; Montserrat Arcos, de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México; y Lucía Rodríguez de Gattás, presidenta del DIF Victoria.

Además participaron representantes de colectivos y asociaciones civiles, entre ellas: Cynthia Eugenia Zamudio, de AMPROVIC; Nayma Karina Balquiarena, de Vive Mujer; Andrea García García, de 50+1; y Edna Rocío García, del Voluntariado Militar Zona 48, además de Mujeres Ganaderas, Cachito de Luz, la Barra de Abogadas de Tamaulipas y Mujeres CANACO.

La directora general del IMT, indicó que estos encuentros continuarán su recorrido por la zona norte para recoger las propuestas de las mujeres de la entidad y convertirlas en acciones que fortalezcan la igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias de género.