Con el proyecto “Mundial Social 2026”, Mara Lezama impulsa nuevos espacios para que ruede el balón en Bacalar

La gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisó, junto con el presidente municipal José Alfredo Contreras Méndez, los avances de las obras deportivas que se realizan en el municipio de Bacalar como parte del proyecto Federal “Mundial Social 2026”, mediante el cual se invierten más de 65 millones de pesos en 46 espacios deportivos de todo Quintana Roo.

En la Unidad Deportiva Serapio Flota Mass, la Gobernadora destacó que en Bacalar se vivirá el Mundial Social, una política pública que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en todos lados, en la colonia, en el barrio, en los municipios, en los Pueblos Mágicos.

Detallaron que actualmente se trabaja en la construcción de una cancha de fútbol 5 en el Centro Deportivo Municipal, la rehabilitación de una cancha de fútbol 7 en la Unidad Deportiva “Serapio Flota Mass” y el mejoramiento de la multicancha ubicada en el domo de la Colonia Colosio.

Mara Lezama explicó que el objetivo es llevar la fiesta mundialista a toda la comunidad, más allá de los estadios. “Por eso estamos bien contentas y contentos, muchísimas gracias a la Secretaría de Desarrollo Territorial del Gobierno Federal, con un esfuerzo maravilloso, de la Presidenta y todo este gran equipo”, citó.

Durante el recorrido se informó que el DIF ayudará a organizar eventos, además de la fiesta que se tendrá en la explanada municipal para que toda la gente viva esta fiesta deportiva.

La gobernadora explicó que las obras contemplan trabajos integrales de terracería, trazo y nivelación, instalación de pasto sintético, drenaje pluvial, porterías reglamentarias, iluminación deportiva y cercado perimetral para brindar mayor seguridad a los usuarios.

“Estas canchas estarán listas y equipadas para que ruede el balón aquí en Bacalar”, añadieron Mara Lezama y Contreras Méndez, quienes estuvieron acompañados de Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ).