Reconoce Mara Lezama importancia del sector de la construcción en la transformación de Quintana Roo

Reconoce Mara Lezama importancia del sector de la construcción

La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Quintana Roo, celebró su 40° aniversario de fundación, en un acto en el que la gobernadora Mara Lezama Espinosa recibió un reconocimiento por su respaldo al gremio y su impulso a la infraestructura para el bienestar social.

Ante el presidente nacional de la CMIC, Luis Méndez Jaled, la titular del Ejecutivo destacó la importancia del sector constructor en el desarrollo económico y social de la entidad, al señalar que las y los afiliados a la CMIC han sido protagonistas del crecimiento de Quintana Roo, al levantar viviendas, escuelas, hospitales, hoteles, centros deportivos, culturales y sociales que benefician directamente a la población.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la titular del Ejecutivo resaltó que entre 2023 y 2024 Quintana Roo fue la entidad con mayor crecimiento económico del país, impulsado en buena medida por la actividad del sector de la construcción, fortalecida por proyectos estratégicos como el Tren Maya y sus 12 estaciones, el aeropuerto internacional de Tulum, y otras obras federales que dinamizan la economía local.

“Somos un gobierno diferente, lo digo siempre, primero porque por primera vez es gobernado por una mujer, después de 48 años ya nos tocaba, pero sobre todo porque construimos bienestar; el objetivo primordial de este gobierno es construir bienestar, es trabajar de la mano con todos los sectores y la CMIC ha sido fundamental”, citó la Gobernadora.

Asimismo, reconoció la colaboración permanente de la CMIC en obras estatales, como el programa de domos en más de mil 100 escuelas públicas, así como la revitalización de espacios turísticos y urbanos, entre ellos la intervención integral de Calderitas, que impulsa su vocación turística y fortalece la economía local.

La Gobernadora de Quintana Roo enfatizó que en este gobierno diferente “tenemos muy claro el combate a la corrupción, trabajar con transparencia, que somos un gobierno humanista, con corazón feminista y nos sentamos para poder dirimir las diferencias y llegar a acuerdos, siempre en beneficio de las y los quintanarroenses, poniendo la prioridad de lo público a los seres humanos”.

Durante el acto, la gobernadora reconoció la labor del presidente del Consejo Directivo de la CMIC Quintana Roo, ingeniero Ulises Morales, por su liderazgo y coordinación con el gobierno estatal, así como la presencia del presidente nacional del organismo, ingeniero Luis Méndez Jaled, a quien dio la bienvenida a la entidad.

Finalmente, al recibir el reconocimiento del gremio, de manos del presidente nacional Méndez Jaled, Mara Lezama expresó su gratitud y orgullo por ser la primera mujer en gobernar Quintana Roo, asegurando que el galardón lo recibe en nombre del pueblo quintanarroense, “que ha construido el presente con el tesón y la tenacidad de su gente”.

Por su parte, Ulises Morales Estrada, presidente de la CMIC Quintana Roo, luego de hacer un recuento de la evolución de la Cámara en el estado, expresó que por primera vez en la historia un grupo de mujeres rompieron barreras en el sector, y en un hecho inédito participaron en el primer curso de operadoras de maquinaria pesada, de retroexcavadoras, lo que nunca se había visto, con el título “Mujeres que Construyen”.

Exhortó a que estos 40 años sean solo el cimiento de un futuro más grande y que “sigamos construyendo un Quintana Roo donde nadie se quede atrás, donde cada proyecto sea un pase hacia un mañana más justo y más próspero. Hoy levantamos nuestras voces para decir viva Quintana Roo Viva nuestra gobernadora y viva la CMIC Quintana Roo”.

En su intervención, Méndez Jaled, destacó que el sector de la construcción aporta el 7% del PIB nacional y genera casi 5 millones de empleos, representando el 8% a nivel nacional, lo que significa que cada proyecto que se ejecuta impulsa la economía local y genera beneficios para miles de familias además de fortalecer la capacidad productiva de empresas.

Al entregar el reconocimiento a Mara Lezama, afirmó que significa honrar el liderazgo que impulsa la transformación de Quintana Roo, además de renovar la alianza para construir juntos el futuro que merece.

Estuvieron presentes en esta celebración Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco; el diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado; y José Rafael Lara Díaz, secretario de Obras Públicas.