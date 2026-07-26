Pável Jarero compromete una agenda permanente en favor de los derechos de las mujeres en Nayarit

Pável Jarero recibe propuestas de mujeres progresistas en Rosamorada

En el marco de las asambleas en defensa de la Transformación y la soberanía de México, Pável Jarero asumió el compromiso de impulsar una agenda permanente enfocada en los derechos de las mujeres, al asegurar que la igualdad sustantiva y el acceso a la justicia forman parte de los retos que aún deben atenderse en Nayarit.

El encuentro se realizó en Rosamorada, donde recibió el documento “Memoria Histórica y Derechos de las Mujeres en Nayarit”, elaborado por mujeres progresistas. El texto reúne diversas propuestas orientadas a fortalecer la autonomía de las mujeres, garantizar una vida libre de violencia y avanzar hacia un sistema de cuidados más justo.

Durante la reunión, Pável Jarero destacó que la Transformación ha representado avances importantes para las mujeres, los cuales, dijo, son resultado del legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del trabajo que actualmente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, reconoció que todavía existen pendientes por resolver para alcanzar una igualdad plena.

“Defender la Transformación también significa defender los derechos de las mujeres. No puede haber justicia social sin igualdad sustantiva. Asumo este compromiso con responsabilidad y convicción”, expresó.

Recorrido por Nayarit

Tras el encuentro en Rosamorada, Pável Jarero continuó su gira por el municipio de Xalisco, donde sostuvo reuniones con habitantes de la región.

Ahí, aseguró que seguirá defendiendo los avances de la Cuarta Transformación y reiteró su compromiso de mantener el trabajo en territorio.

Al finalizar sus actividades, el morenista convocó a mantener la unidad para preservar los logros alcanzados durante los últimos años y continuar construyendo un país con mayores derechos, igualdad y justicia para todas las personas.

Con ello, reiteró que su compromiso es seguir impulsando una agenda que fortalezca la Transformación en Nayarit y que mantenga como uno de sus ejes centrales la defensa de los derechos de las mujeres.